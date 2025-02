Cum și-au împărțit Mara Bănică și Serghei Mizil sarcinile la Asia Express: „Eu n-am creier, deci…” + “Dacă-l întrebi unde se duce crede că merge în Egipt, în vacanță”

În stilul caracteristic, Mara Bănică și Serghei Mizil, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și-au dezvăluit temerile legate de competiția Asia Express. Deși actorul a menționat că n-are emoții și e pregătit pentru orice, jurnalista este îngrijorată pentru copiii pe care i-a lăsat acasă. Totuși, ce vor face cu banii dacă vor câștiga… aflați în rândurile de mai jos!

Un lucru e cert! Serghei Mizil îi va da partea lui – Marei Bănică. Nu de alta, dar colega sa are acasă doi copii mici pe care trebuie să-i crească. Iar acest lucru se face, în mare parte, cu finanțe! Trecând la lucruri mai serioase, conform spuselor actorului, el a trecut prin situații dificile de-a lungul vieții, astfel că aventura din Asia Express, difuzată la Antena 1, nu-l sperie!

„Eu sunt îngrijorată”

CANCAN.RO: Ce emoții vă încearcă?

Mara Bănică: Eu am emoții, abia aștept să ajung, să intrăm în competiție, să vedem dacă e de noi sau nu.

CANCAN.RO: Tu ești călită, Mara, din perioada în care erai jurnalist de război.

Mara Bănică: Avem cu 25 de ani mai puțin. Face o diferență treaba asta, mă mai dor oasele. Psihic sunt bine. Fizic… nu știu.

Serghei Mizil: Eu n-am nicio problemă. Psihic n-am pentru că n-am creier.

Mara Bănică: Dacă-l întrebi unde se duce crede că merge în Egipt, în vacanță.

CANCAN.RO: Ți-e frică de probele fizice, de mâncare, de dormit afară?

Serghei Mizil: Nu mergem să ne batem cu… Ce iese, iese.

CANCAN.RO: V-ați făcut strategie?

Serghei Mizil: Da! Bănică mănâncă, Bănică… face autostopul, Bănică citește plicul. Eu doar mă uit.

CANCAN.RO: Cum a fost despărțirea de copii?

Mara Bănică: E complicat pentru că unui copil atât de mic nu poți să-i spui „Mami lipsește două luni”, dar am simțit-o eu… M-am dus dimineață, am dus-o la creșă, am luat-o de la creșă, cel mic m-a condus cu soțul meu mai devreme, când a văzut că îmi dau lacrimile mi-a zis „Mami, ai zis că nu plângi”. O să-mi lipsească, eu sunt îngrijorată cu notele, la ce oră să predea telefonul, cât are voie să stea în weekend, era o negociere. Eu sunt foarte grijulie cu ambii copii, cu cel mare foarte atentă la note.

CANCAN.RO: Tu ce faci cu banii, Serghei, dacă o să câștigi?

Serghei Mizil: Îi dau ei premiul, da.

CANCAN.RO: Cum o să reziști tu fără… tot?

Serghei Mizil: Mă descurc! Eu am mai trecut prin probe de genul ăsta în viață.

