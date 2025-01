Cum te poți apropia de mai mulți bani. Cristina Maria Banu, coach financiar, a explicat legile la ALTCEVA cu Adrian Artene

Cristina Maria Banu, coach financiar, a fost prezentă în podcastul „Altceva cu Adrian Artene” unde le-a oferit câteva sfaturi tuturor românilor pentru a se apropia mai mult de bani. Specialista în finanțe spune că sunt câțiva pași care trebuie respectați în această privință. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani?

Cristina Maria Banu a oferit un interviu de excepție în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, dar și sfaturi financiare pentru toți cei care au nevoie. Coach-ul financiar spune care sunt legile pentru a avea bogăție, prosperitate şi abundență. Succesul financiar se poate atinge ușor, dacă ții cont de câteva secrete: evident prin muncă, dar și cu ajutorul unor tehnici simple.

Cristina Maria Banu îi sfătuiește pe români să nu se agațe de bani și să nu-i vadă precum ceva bun ori ceva rău. Banii ar trebui văzuți precum un mijloc sau un instrument de creștere. Acesta ar fi primul pas spre o evoluție financiară.

„Să nu-i vedem nici ca pe ceva bun, nici ca pe ceva rău. Să-i vedem ca pe ceva. Ca pe un mijloc. Ca pe o energie, ca pe un mijloc, ca pe un instrument de creștere. Și în momentul în care putem să percepem, ăsta e primul pas. Adică ABC-ul. Dar sună foarte simplu. Ne uităm la bani ca la ceva…

Este un proces. N-am spune dificil. E un proces și cu plus și cu minus apropo de asta. Dar este un proces. Eu am identificat 10 pași. De asta mi-am și creat metoda Mindset Booster, care are 10 pași, deci procese individuale, prin care dacă ne trecem mintea, putem să ajungem de la starea în care privim banii dezechilibrat, hai să spunem, până când putem să privim banii cu recunoștință și cu echilibru”, a dezvăluit specialista în finanțe.