Ionela Prodan a murit, luni seară (16 aprilie), la vârsta de 70 de ani. Vestea că buna ei prietenă s-a stins din viață a dărâmat-o pe Elena Merișoreanu. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit ce decizie a luat familia, în privința hainelor cu care va fi îmbrăcată aceasta. De asemenea, ea a dezvăluit și unde va fi înmormântată Ionela Prodan.

Ionela Prodan s-a stins din viață după o lungă suferință. Cântăreața de muzică populară suferea de o boală gravă la pancreas, și a stat în spital mai bine de o lună. Elena Merișoreanu, una dintre prietenele cele mai bune, dar și colega ei de scenă, a fost profund îndurerată să audă de trecerea sa în neființă. Ea a dezvăluit că Ionela Prodan va fi înmormântată în costum popular.

„Sunt distrusă! Am auzit că a murit Ionela Prodan și nu am crezut. Am vorbit cu Anamaria și mi-a confirmat. Eu am văzut-o în viață acum trei săptămâni, am fost la ea. O să merg cu Anamaria să căutăm costumul populară să o îmbrăcăm. Marți (17 aprilie) va fi depusă la Bellu. Nu îmi vine să cred. Mă doare sufletul. Am atâtea amintiri cu ea. Am ultimul ei CD pe care mi l-a dat. Am fost foarte apropiată de ea. Dumnezeu să o ierte!", a declarat Elena Merișoreanu pentru wowbiz.ro.

Trupul Ionelei Prodan va fi depus la cimitirul Bellu, acolo unde va fi și înmormântată. Cristi Brancu, apropiat al familiei, a declarat că acest lucru se va întâmpla în jurul orei 16:00.

Ionela Prodan va fi înmormântată în acelaşi cimitir în care a fost înmormântat şi primul ei soţ, Traian Tănase. Ceremonia funerară va avea loc, joi, la ora 12.00, potrivit anunţului făcut de fiica sa, Anamaria Prodan.

”Cei ce vor sa și ia rămân bun de la mama mea IONELA PRODAN o pot face la Capela cimitirului Bellu , incepând de astăzi ora 17 pm. Ceremonia de înmormântare va avea loc la cimitirul Bellu, ( șoseaua Olteniței nr 3/5 Bucuresti ) joi 19 aprilie ora 12. NUMAI familia și prietenii apropiați sunt așteptați după înmormântare la restaurant Premier Palace ( Bulevardul Ghencea nr 134 Bucuresti )”, a fost mesajul postat, în urmă cu câteva minute, de Anamaria Prodan.