Acasă » Știri » Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă

Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 16:39
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Cum va fi vremea de Paște? ANM a actualizat datele despre vreme Sursa foto: Profimedia

ANM a făcut anunțul despre cum va fi vremea în România de Paște. Conform datelor publicate marți, 31 martie, temperaturile până pe data de 13 aprilie vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Deși calendaristic este deja primăvară, vremea nu ține cu noi. Țara noastră a traversat un vortex polar, iar în majoritatea regiunilor a plouat și valorile termice au fost din ce în ce mai scăzute. Marți, specialiștii au actualizat prognoza meteo și au explicat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, inclusiv de Paștele catolic și cel ortodox. În mai toate zonele, cei de la ANM au spus că vom scăpa de precipitații.

Cum va fi vremea de Paște

ANM modifică mereu datele despre vreme. De această dată vin cu vești mult mai bune. Dacă în ultimele zile a trebuit să îndurăm o răcire bruscă a valorilor termice, specialiștii promit o ușoară încălzire în următoarele săptămâni. Anul acesta de Paște, care pică pe data de 12 aprilie, vom avea parte de vreme caldă în majoritatea zonelor, așadar ne putem bucura de zilele libere oferite de stat.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în regiunile nordice, estice și local în cele sudice și centrale. În celelalte zone, temperaturile vor fi mai apropiate de cele normale.

Săptămâna 6 aprilie – 13 aprilie, adică atunci când va avea loc Paștele ortodox, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât ar fi normal, mai ales în zonele intracarpatice, iar în toate celelalte regiuni valorile înregistrate vor fi cele potrivite pentru luna aprilie. Precpitațiile vor fi mai puține, iar în regiunile vestice și nord-vestice vor fi aproape inexistente.

Pentru perioada 13 aprilie – 20 aprilie, meteorologii anunță că termometrele vor arăta temperaturi medii specifice pentru aceste zile în toate regiunile țării. De asemenea, în zonele intracarpatice, regimul pluviometric va fi deficitar, iar în restul țării vor exista precipitații scurte, izolate, adică condiții normale pentru perioada aceasta.

Sfârșitul lunii aprilie, mai exact 20 aprilie – 27 aprilie, aduce pentru țara noastră temperaturi medii situate la limitele climatologice pentru acest interval. Meteorologii spun că fenomenul vizează toată România. Dacă vorbim de precipitații, ele vor fi apropiate de normalul acestei perioade, în toată țara.

