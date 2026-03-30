Prognoza meteo pentru Capitală: Când se oprește ploaia și ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta

De: Denisa Crăciun 30/03/2026 | 13:16
Vremea s-a schimbat în ultimele zile, iar în București, luni și marți, cerul va fi înnorat și se așteaptă ploi slabe, dar și vânt slab spre moderat. ANM a făcut anunțul și despre temperaturi, iar minima va fi cuprinsă între 4 și 6 grade. 

Deși suntem la finalul lunii martie, soarele nu este încă pe cer și nici temperaturile nu țin cu noi. România a trecut printr-o răcire semnificativă în ultimele zile, iar în București a plouat ore în șir. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că luni și marți vremea va rămâne instabilă în Capitală, astfel că cerul va fi acoperit de nori.

Cum va fi vremea în Capitală

Luna martie a fost una instabilă din punct de vedere meteorologic. Chiar dacă calendaristic este primăvară, temperaturile nu ne fac să resimțim asta. ANM a emis o prognoză specială pentru Capitală. De luni dimineață până marți dimineață, cerul va fi acoperit în continuare de nori, iar în anumite momente ale zilei se pot înregistra ploi slabe cantitativ. De asemenea, bucureștenii trebuie să știe că în acest interval vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile nu sunt foarte ridicate, iar specialiștii spun că în București temperatura maximă va fi de 14 grade, iar valorile minime, în special noaptea și dimineața, pot ajunge până la 6 grade. Cu toate acestea, o veste bună pentru locuitorii orașului este că în intervalul 30 martie de la ora 10 și până pe 31 martie aceeași oră, nu va exista niciun avertisment meteorologic de interes general.

Începutul lunii aprilie vine cu vreme schimbătoare. În data de 1 aprilie, maxima va fi de 16 grade, dar cu toate că în mare parte cerul va fi înnorat, în unele momente ale zilei, pot apărea câteva raze de soare. De asemenea, șansele de ploaie pot crește din data de 2 aprilie, iar temperaturile vor avea o ușoară scădere.

Vreme rea în toată țara

Chiar dacă precipitațiile se opresc pentru un timp scurt în Capitală, lucrurile nu stau așa de bine în alte zone ale țării. În majoritatea regiunilor vremea va fi în continuare ploioasă, iar temperaturile vor fi scăzute. Totodată, pentru câteva orașe din România, s-a emis un cod galben de vânt.

