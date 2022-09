Otilia „Bilionera” nu se poate abține și, cu fiecare apariție, dă frâu liber dezinvolturii, fie că vorbim despre cea a discursului sau cea a aspectului, unde punctează prin ținute de efect! Prezentă la evenimentul de lansare a piesei lui Ruby cu Alex Velea, fosta concurentă de la „Survivor” a dat peste cap reperele masculilor, așa că nu am putut să nu ne întrebăm de ce nu funcționează lucrurile la nivel amoros pentru Otilia. Artista a răspuns, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, întocmind și o analiză a relațiilor din zilele noastre, unde bărbații nu mai cuceresc cu flori, ci prin alte „mijloace”.

Pe lângă detaliile pline de sare și piper, Otilia face și câteva recomandări masculilor care trag speranțe că ar putea să-i câștige inima. În primul rând, amatorii de convorbiri în mediul online nu ar mai trebui să își ilustreze sentimentele atât de puternic, pozându-și „bărbăția” din dotare, căci s-ar putea trezi cu un mare block de la Otilia, care se declară, încă, o romantică incurabilă.

Otilia, gesturi mari pentru o dragoste spulberată

Reporter CANCAN.RO: Cât de des ți se întâmplă să sucești capetele bărbaților?

Otilia Bilionera: Nu știu, că nu mă întorc să mă uit dacă se uită sau nu, dar presupun că le mai sucesc câteodată!

Reporter CANCAN.RO: Dacă ai fi fost „combinată” acum și ai fi ieșit așa îmbrăcată din casă, iubitul tău ar fi avut o problemă, adică ai fi tolerat genul acesta de comportament?

Otilia Bilionera: Am tolerat, acum nu mai tolerez. Am tolerat până mi-am dat seama că nu e chiar OK, pentru că îți ia personalitate. Și vreau să fiu așa cum mă simt eu bine să fiu și cum mă simt eu bine să mă îmbrac. Dacă mie îmi place să fiu despuiată, lasă-mă să fiu despuiată, pentru că poate așa mă simt eu bine!

Reporter CANCAN.RO: Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut Otilia vreodată din dragoste?

Otilia Bilionera: Tatuaj…

Reporter CANCAN.RO: Ai tatuaj cu numele vreunui iubit?

Otilia Bilionera: Nu cu numele, ne-am tatuat amândoi, că nu sunt proastă să mă tatuez doar eu numele și el nu, ne-am tatuat în același timp niște inițiale, eu cu fostul meu iubit turc! El ulterior a făcut nunta, s-a căsătorit, ulterior a divorțat, iarăși m-a căutat. Ulterior și-a acoperit și tatuajul, eu am încercat să îl șterg…

„Sunt mulți nebuni pe lumea asta, mulți oameni bolnavi, mai ales când ești expus”

Reporter CANCAN.RO: Dar de ce crezi tu că suntem noi „toxici” în vremurile acestea?

Otilia Bilionera: Pentru că pe vremuri, din punctul meu de vedere, pe vremea mamei sau a bunicii, stăteai, să zicem, într-un sat, sau unde stăteai. Vedeai doar vecinii sau când te duceai la piață, vedeai un bărbat sau doi. Acum deschizi Instagram, e full, bărbați, televizorul la fel. Ai libertate tu, ca femeie, să muncești, la muncă vezi iarăși alți bărbați și invers! Bărbații deschid Instagram, văd toate bunăciunile și atunci te uiți ce ai acasă. Când vezi ce ai acasă, poate e mai frumoasă, poate e mai urâtă, nu contează! E chestia aia, ai tentații, sunt multe tentații în ziua de azi. Și te gândești că a ta nu e cea mai bună alegere, ai oportunități mult mai multe! Înainte, oamenii aveau alte concepții și mențineau iubirea! Totul e foarte superficial, nu mai există sentimentul ăla de a face o familie, de a lucra împreună!

Reporter CANCAN.RO: Pentru că ești o femeie atrăgătoare, primești mesaje „porcoase” de la băieți?

Otilia Bilionera: Am văzut atâtea p*@% în mesaje, de m-am scârbit!

Reporter CANCAN.RO: Dar ce este în mintea lor când fac asta?

Otilia Bilionera: Nu știu, îți dai seama, block direct, mi se pare că o femeie o cucerești cu o floare, nu îi trebuie p*@% ! Primesc propuneri, îți dai seama, sunt mulți nebuni pe lumea asta, mulți oameni bolnavi, mai ales când ești expus. Și atunci, primești tot felul de mesaje!

