Acasă » Știri » Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește! Cum au dat marea veste: „S-a terminat libertatea”

Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește! Cum au dat marea veste: „S-a terminat libertatea”

De: Andreea Stăncescu 19/10/2025 | 16:02
Cuplul care se va căsători anul viitor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cristi Pitulice și Francesca Sarao de la Insula Iubirii au decis să își testeze relația după ce au recunoscut că legătura lor trecea printr-o perioadă dificilă. Cei doi au mărturisit că, fiind nu doar un cuplu, ci și parteneri de afaceri, rutina și responsabilitățile comune i-au transformat mai degrabă în colegi decât în îndrăgostiți. Ei au făcut marele pas și au stabilit când va avea loc nunta!

Cristi Pitulice și Francesca Sarao au rămas împreună după Insula Iubirii și au multe planuri de viitor. Deși au apărut zvonuri după emisiune că s-au despărțit, cei doi sunt formează un cuplu îndrăgit. Ei au făcut marele pas și au anunțat că se vor căsători. Vestea a fost dată într-un mod original și amuzant, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

În timp ce savurau o masă împreună, cei doi au desfăcut o rolă de șervețele pe care erau scrise mai multe detalii importante, iar la final au dezvăluit data oficială a nunții și anume 22 mai 2026. Numeroși urmăritori le-au transmis mesaje de felicitări.

„Dacă citești asta, nu te panica, nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat libertatea (lui). Dar stați liniștiți, avem compensații. „Ștampe” gratis și bonus, o nuntă. Save the sate 22.05.2026”, este mesajul publicat de Francesca Sarao și Cristi Pitulice.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Ce spun cei doi despre Insula Iubirii

Participarea la reality show a venit ca o provocare pentru Cristi Pitulice și Francesca Sarao. Ei și-au dorit să reaprindă pasiunea și să descopere legătura care i-a unit la început. Deși experiența de pe insulă a fost una intensă și plină de emoții, finalul a fost neașteptat, niciunul dintre ei nu a cedat tentațiilor și au plecat împreună acasă.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagina. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg, iar acum aștept cu nerăbdare data de 21, la fel ca voi, să văd și eu ce am făcut pe acolo”, a precizat Francesca Sarao atunci, pe platforma de socializare TikTok.

CITEȘTE ȘI: Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont”

Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva”

Tags:
Iți recomandăm
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Știri
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Știri
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Digi 24
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul....
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri...
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
Romania TV
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până...
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial
Fanatik.ro
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează ...
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Test de inteligență | Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota?
Test de inteligență | Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota?
Iulian Vântur și Salman Khan, în doliu. S-a stins din viață la 42 de ani
Iulian Vântur și Salman Khan, în doliu. S-a stins din viață la 42 de ani
BANC | Leul iese dimineața nervos din casă
BANC | Leul iese dimineața nervos din casă
Vezi toate știrile
×