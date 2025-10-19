Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește! Cum au dat marea veste: „S-a terminat libertatea”

Cristi Pitulice și Francesca Sarao de la Insula Iubirii au decis să își testeze relația după ce au recunoscut că legătura lor trecea printr-o perioadă dificilă. Cei doi au mărturisit că, fiind nu doar un cuplu, ci și parteneri de afaceri, rutina și responsabilitățile comune i-au transformat mai degrabă în colegi decât în îndrăgostiți. Ei au făcut marele pas și au stabilit când va avea loc nunta!

Cristi Pitulice și Francesca Sarao au rămas împreună după Insula Iubirii și au multe planuri de viitor. Deși au apărut zvonuri după emisiune că s-au despărțit, cei doi sunt formează un cuplu îndrăgit. Ei au făcut marele pas și au anunțat că se vor căsători. Vestea a fost dată într-un mod original și amuzant, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

În timp ce savurau o masă împreună, cei doi au desfăcut o rolă de șervețele pe care erau scrise mai multe detalii importante, iar la final au dezvăluit data oficială a nunții și anume 22 mai 2026. Numeroși urmăritori le-au transmis mesaje de felicitări.

„Dacă citești asta, nu te panica, nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat libertatea (lui). Dar stați liniștiți, avem compensații. „Ștampe” gratis și bonus, o nuntă. Save the sate 22.05.2026”, este mesajul publicat de Francesca Sarao și Cristi Pitulice.

Ce spun cei doi despre Insula Iubirii

Participarea la reality show a venit ca o provocare pentru Cristi Pitulice și Francesca Sarao. Ei și-au dorit să reaprindă pasiunea și să descopere legătura care i-a unit la început. Deși experiența de pe insulă a fost una intensă și plină de emoții, finalul a fost neașteptat, niciunul dintre ei nu a cedat tentațiilor și au plecat împreună acasă.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagina. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg, iar acum aștept cu nerăbdare data de 21, la fel ca voi, să văd și eu ce am făcut pe acolo”, a precizat Francesca Sarao atunci, pe platforma de socializare TikTok.

