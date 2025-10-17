Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva”

Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash în buzunar, s-a făcut femeie de casă. Fosta asistentă TV a devenit mamă, iar acum se pregătește să devină soție cu acte în regulă. Bruneta știe deja cine îi va cânta la nuntă.

După ce a devenit cunoscută drept ”ispita care nu iese din casă fără 1.000 de euro cash în geantă”, viața Biancăi Pop a luat o turnură neașteptată. Celebritatea i-a cam pus piedici în atingerea obiectivelor sale personale, însă ușor, ușor s-a redresat, a luptat cu propriile dependențe și probleme de sănătate, iar într-un final a răzbit.

Bianca Pop vrea să devină soție cu acte în regulă

În urmă cu mai bine de doi ani, Bianca Pop l-a cunoscut pe George Tomaziu, bărbatul care i-a dat un sens vieții sale, iar în vara anului 2023 au devenit părinți pentru prima dată. A fost o naștere cu emoții, mai devreme de termenul stabilit inițial, însă atât ea, cât și fetița ei au fost în afara oricărui pericol.

Recent, Bianca Pop a declarat public faptul că se pregătește de un alt eveniment important din viața ei. Are de gând să se căsătorească cu George Tomaziu, tatăl copilului ei. Evenimetul ar urma să aibă loc în Spania, acolo unde s-a stabilit de ceva vreme, iar nașii de cununie ar urma să le fie Mirela Vaida și soțul ei.

”A fost botezul, pentru mine a fost foarte greu. De acum, ușor, ușor, încă puțin și crește fetița și facem și o nuntă frumoasă. Noi, având restaurante, ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva, dar vrem și noi să aducem muzică bună, George îl vrea pe Adrian Minune. A fost la restaurant doamna Mirela Vaida și George, mai în glumă mai în serios, a întrebat-o: ”Dacă facem nuntă, ne cununați?”, a declarat Bianca Pop, la Un Show Păcătos.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca Pop a mărturisit că statutul de mamă cu normă întregă a făcut-o să redevină un om cu picioarele pe pământ, i-a adus liniștea sufletească și a făcut-o să conștinetizeze greșelile pe care le-a făcut în trecut. De asemenea, bruneta ne-a mai spus că nu ar renunța niciodată la viața pe care o are în Spania – împreună cu viitorul ei soț.

”Nu aș mai face greșelile pe care le-am făcut, regret tot, dar din păcate am avut o depresie, o suferință, mi-am alinat tristețea cu anumite vicii și dacă nu renunți la ele, te poți distruge ca om. Am făcut parte și din anturaje proaste. Din păcate, mulți tineri trec prin ce am trecut eu, însă când ești persoană publică ești mai criticată”, ne-a spus Bianca Pop – continuă să citești AICI declarațiile brunetei.

