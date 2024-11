Ispita de la Insula Iubirii care nu ieşea din casă fără 1000 de euro, transformată total! Bianca Pop s-a apucat serios de treabă: „A fost o perioadă dificilă”

Bianca Pop, ispita de la Insula iubirii care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro la ea și-a schimbat complet viziunea asupra vieții. Fosta ispită a renunțat la vicii, la distracții și se dedică întru-totul vieții de familie. A devenit mămica unei fetițe în urmă cu un an și jumătate, chiar dacă la început habar nu a avut că este însărcinată. A decis să păstreze copilul, fiind foarte fericită la auzul veștii că va deveni mămică, iar tatăl copilului i-a fost alături. Au stabilit ulterior să lase viața din România pentru cea din Spania și s-au mutat acolo definitiv împreună cu fiica lor, Jessica-Maria, dar și cu mama Biancăi, Geta Pop, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre viața fiicei sale de acum.

Bianca Pop trece printr-o perioadă foarte bună în ultimii ani. După ce a avut probleme și a fost internată la dezintoxicare, bruneta a decis să-și schimbe complet viața. Nu vrea să mai audă de distracții, alcool sau substanțe și este concentrată pe familie și carieră. În cele mai grele momente, mama brunetei i-a fost alături, iar acum se bucură împreună cu fiica ei de perioada cea mai frumoasă din ultimii ani.

Bianca Pop, fosta ispită, viața schimbată total!

(VEZI ȘI: Nu o recunoști! Operațiile estetice au schimbat-o total pe Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii)

Mama Biancăi Pop a vorbit, în exclusivitate, despre viața fiicei sale de la sute de kilometri distanță de România. Femeia este mulțumită că fiica ei și-a găsit liniștea și echilibrul.

„Suntem bine, Bianca s-a stabilit aici, în Spania, cu fetița și cu George. Au rămas împreună, se înțeleg bine și mă bucur mult pentru ea că și-a găsit liniștea și fericirea.

Este o mămică dedicată, Jessica-Maria o cheamă pe nepoata mea. Bianca are mereu grijă de ea, ea stă mai mult cu copilul, eu mai vin din când în când aici să îi ajut”, a declarat mama Biancăi Pop pentru CANCAN.RO.

Geta Pop a decis să nu se stabilească în Spania, însă vine ori de câte ori are ocazia pentru a-și ajuta fiica și ginerele și a le fi alături. Femeia ne-a dezvăluit că este fericită că Bianca și George au rămas împreună și este mândră de cum se descurcă cei doi cu fiica lor și cu afacerea pe care o au împreună.

„Anul acesta am venit a patra oară în Spania pentru că acum copilul este mic, are un an și cinci luni fetița, i-au dat deja opt dinți și are și Bianca nevoie de ajutor. Fac naveta, dar îmi place să stau cu ei. Jessica e feblețea mea.

Îmi place de ginerele meu, este un băiat bun și o iubește pe Bianca, pentru mine asta este tot ce contează. Și eu mă înțeleg cu el, nu sunt genul acela de soacră băgăcioasă, doar îi ajut și le sunt alături”, a mai spus mama fostei ispite.

George și Bianca dețin un restaurant în Elche și urmează și își deschidă încă unul la 10 km distanță. „Ei au un restaurant aici, Bianca este manager și patron și se ocupă de tot, alături de George, desigur. Bianca a lăsat viciile, nu vrea nici să mai audă de ele, e cuminte. A fost o perioadă dificilă, dar asta e. Important este că a conștientizat cât de bine îi face viața de acum, de mămică, de femeie de afaceri și, de ce nu, în curând de soție”, a susținut mama Biancăi Pop pentru CANCAN.RO.

Bianca Pop se mărită: „Întâi cumpără casă, apoi fac nunta”

(CITEȘTE ȘI: Fosta ispită de la Insula iubirii, clipe de groază în Spania: ”Suntem blocați”)

Geta Pop nu s-a ferit să ne dezvăluie și planurile de viitor ale fiicei sale și ale viitorului ginere. Cei doi au de gând să fie o familie cu acte-n regulă, așa că vor face în curând și nunta. Nu au stabilit o dată, însă se va întâmpla în viitorul apropiat :” George vrea să facă nuntă mare cu Bianca, dar ea spune să mai aștepte puțin, să își cumpere casă, să mai crească și fetița puțin și apoi fac și nunta”, a mai spus Geta Pop.

Bianca Pop este total schimbată, a lăsat viața de huzur și a înțeles ce înseamnă munca. Poate ieși din casă și fără 1000 de euro și stă într-o locuință cu două camere. Viitorul însă sună promițător, căci bruneta și viitorul soț deja au început să caute o casă care să aibă curte și să le ofere toate condițiile.

„Ei acum stau aici la restaurant, au două camere și aici locuiesc. Deja au început să se uite după case, vor să ia ceva cu o curte mai mare că George are iepuri. Merge cu ei la concursuri, e pasionat, are câteva zeci de iepuri. Mă bucură că și cea mică o să crească printre animale, deși până acum nu prea a fost la ele că este prea mică”, a mai spus mama fostei ispite de la Insula Iubirii.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.