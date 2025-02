'Cuțit' în inimă pentru Adriana Bahmuțeanu. Ce refuză fiii ei să facă acum: „Nu mai vor să îmi...”

Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu o situație delicată în relația cu propriii copii. După moartea fostului său soț, Silviu Prigoană, vedeta susține că fiii ei s-au îndepărtat considerabil, iar ea nu reușește să mai aibă un contact normal cu aceștia. Iată ce declarații a făcut aceasta!

Adriana acuză că băieții săi au fost influențați emoțional și îndepărtați intenționat de ea. Potrivit jurnalistei, copiii ei ar fi alienați și îndoctrinați, refuzând contactul cu mama lor. Aceste afirmații, deși grave, vin în contextul unui lung șir de procese și conflicte juridice, care au tensionat relațiile familiale până la punctul de a părea ireconciliabile. De partea cealaltă, Honorius, care a preluat responsabilitatea pentru creșterea fraților săi mai mici, a inițiat demersuri pentru a obține autoritatea deplină asupra acestora, ceea ce ar însemna pierderea drepturilor părintești pentru Adriana.

Citește și: ADRIANA BAHMUŢEANU ARUNCĂ BOMBA! CE A VRUT SĂ FACĂ PRIGOANĂ ÎNAINTE SĂ MOARĂ: “DIN PĂCATE, NU A MAI APUCAT”

Ce refuză fiii Adrianei Bahmuțeanu să facă

Prezentă recent într-o emisiune online, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre problemele legate de relația cu copiii ei, subliniind că aceștia par a fi influențați împotriva ei. Potrivit vedetei, băieții refuză să o recunoască drept mamă și au un comportament ostil față de ea, ceea ce o face să creadă că sunt supuși unui proces de înstrăinare parentală. Deși a încercat să intervină în această situație, ea susține că nu poate să își exercite drepturile de mamă așa cum ar trebui.

O problemă majoră pe care o semnalează Bahmuțeanu este faptul că nu cunoaște exact cine are grijă de copiii ei în mod constant. De asemenea, vedeta este îngrijorată de nivelul de libertate pe care aceștia îl au, considerând că nu există o supraveghere adecvată în locuința în care se află. În ciuda acestui fapt, în cazul în care s-ar întâmpla ceva grav, ea ar fi responsabilă din punct de vedere legal.

„Copiii mei sunt în momentul acesta alienați foarte grav, nu mai vor să îmi spună mamă. Zilnic li se spune că nu sunt mama lor. Ei au un grad intolerabil de mare de libertinaj. Sunt într-o casă unde nu se știe de cine sunt supravegheați, cine are grijă de ei, cine exercită autoritatea părintească, pentru că eu nu pot să mi-o exercit, dar în schimb dacă unuia dintre copiii mei li se întâmplă ceva, Doamne ferește, eu sunt cea responsabilă. Eu sunt mama lor, eu i-am ținut la mine în burtă, eu i-am făcut mari, cum adică stau în casă cu cine vor, că vrea un judecător? Și menajera mă vorbește urât în fața copiilor. Au o reacție ostilă atunci când mă văd. Ultima oară i-am văzut la DGASPC, acum câteva zile”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru Wow News.

„Dacă aș face asta aș intra la pușcărie”

Totodată, Bahmuțeanu a ținut să clarifice și zvonurile potrivit cărora ar avea interese financiare legate de moștenirea copiilor săi. Ea a explicat că, din punct de vedere legal, nu are dreptul să gestioneze sau să se folosească de bunurile pe care aceștia le-ar putea primi. Conform legislației, averea minorilor este protejată, iar orice administrare se face sub supravegherea autorităților competente. Astfel, până când copiii vor ajunge la vârsta majoratului, orice decizie privind moștenirea va fi luată în conformitate cu prevederile legale și sub monitorizarea unui reprezentant al statului.

„Ca să înțeleagă oamenii un lucru, eu nu am voie să mă ating de un leu din ceea ce le rămâne copiilor mei de la tatăl lor decedat Silviu Prigoană. Nu știm încă ce le rămâne exact, nu știm dacă le rămâne ceva sau nu, dar se pare că totuși ar putea să le rămână ceva din acea casă sau din alte bunuri pe care nu le-am identificat, dar le va identifica notarul în cel mai scurt timp. Eu, ca tutore, ca mamă și reprezentant legal, nu pot decât să semnez împreună cu Autoritatea Tutelară că administrez, am grijă de averea minorilor până ce aceștia devin majori, dar nu am voie să iau un leu de acolo. Dacă aș face asta aș intra la pușcărie în secunda trei. De aceea se numește în aceste cazuri și un reprezentant al statului care să vadă dacă nu cumva eu înstrăinez vreun bun, fac vreo manevră bancară și așa mai departe. Nu ai voie decât să le conservi aceste bunuri și ei la 18 ani să decidă cum fac”, a mai transmis vedeta.

Citește și: ADRIANA BAHMUȚEANU, DATĂ ÎN JUDECATĂ DE FIII LUI SILVIU PRIGOANĂ. CE VOR SĂ O ÎMPIEDICE SĂ FACĂ