De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 08:43
Cutremur în Formula 1! Toto Wolff, americanul cu origini românești, gata să facă tranzacția momentului
Odată cu renașterea interesului global pentru Formula 1, un nume a devenit tot mai cunoscut în această lume: Toto Wolff, austriacul care conduce echipa Mercedes AMG Petronas. Toto Wolff s-a născut în urmă cu 49 de ani, dintr-o mamă poloneză și un tată austriac, dar de origine română.

Această combinație i-a influențat personalitatea și modul de a trăi viața. Copilăria lui nu a fost una foarte ușoară. Când avea doar opt ani, tatăl său a fost diagnosticat cu cancer la creier. Părinții lui au decis să meargă pe drumuri separate, iar tatăl său s-a stins din viață, pe când era doar un adolescent.

După ce tatăl lor a fost diagnosticat cu o boală cruntă, Toto și sora lui mai mică au rămas în grija mamei lor, care era doctor în Viena. Cei doi au fost înscriși la o școală de limbi străine, iar pe vremea când Toto avea doar 12 ani, iar sora lui 9, directorul școlii la care învățau i-au pus să își strângă lucrurile și să plece pentru ca taxa școlară nu fusese plătită.

„Să-ți pierzi un părinte e o traumă și pe mine m-a urmărit toată viața această suferință. Ca soț, ca tată, ca proprietar de afacere, ca prieten încerc să fac tot posibilul ca lumea să nu treacă prin ce am trecut eu”, a povestit el.

Acesta a început de mic să muncească și a început să vândă lumânări. Au fost și unele joburi pe care le consideră acum jenante. Acesta a trebuit să împartă pliante purtând o capă aurie. În 1994 a câștigat cursa de 24 de ore de la Nürburgring, apoi la vârsta de 26 de ani și-a deschis propriul fond de investiții.

În anul 2009, acesta a cumpărat acțiuni la echipa de Formula 1 Williams, iar în 2012 a fost numit director executiv al acestei companii. În luna ianuarie 2013, Toto s-a alăturat echipei Mercedes ca manager și partener și a primit 30 la sută dintre acțiuni.

Toto Wolff deține 33% din acțiunile lui Mercedes, dar o parte mică din acestea urmează să le cedeze pentru o sumă uriașă și, la finalizarea tranzacției, echipa va deveni evaluată la un nivel record. Conform informațiilor apărute în presă, după finalizarea acestei tranzacții, franciza din Formula 1 va fi evaluată la o sumă record.

 


Conform Financial Times, omul de afaceri austriac va vinde 5% din acțiunile sale, adică 1.65% din acțiunile totale ale lui Mercedes. Cumpărătorul este George Kurtz, unul dintre fondatorii CrowdStrike, o importantă companie de securitate cibernetică. Suma uriașă pe care Toto Wolff o va încasa ar fi în jurul a 100 de milioane de dolari, ceea ce ar face ca franciza să fie evaluată la 6 miliarde de dolari, un record în Formula 1.

