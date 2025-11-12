Acasă » Știri » Legea Nordis, tot mai aproape de promulgare. Ce înseamnă asta pentru viitorii cumpărători de locuințe noi

Legea Nordis, tot mai aproape de promulgare. Ce înseamnă asta pentru viitorii cumpărători de locuințe noi

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 19:00

Legea Nordis a fost adoptată în Parlamentul României. Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligația să țină cont de o serie de măsuri care au ca scop protejarea cumpărătorilor de locuințe. Iată despre ce este vorba!

Pentru ca viitorii cumpărători de locuințe să se simtă protejați, noua lege Nordis le oferă acestora garanția că banii cheltuiți pe avans sunt protejați. Proiectul de lege a fost inițiat în anul 2024 după ce a ieșit la iveală schema imobiliară frauduloasă Nordis, o fraudă de milioane de euro, unde zeci de familii au rămas fără locuințe și fără banii investiți.

Cum va funcționa Legea Nordis

Legea Nordis a fost inițiată în Senat la finalul anului trecut de către parlamentarii PSD și PNL. În noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat în unanimitate în Parlament.

”Legea asta pune capăt abuzurilor: apartamente vândute fără autorizație, avansuri uriașe, clienți înșelați. Nu se va mai putea așa cdeva”, a spus Florin Roman, președintele Comisiei de Administrație din Camera Deputaților.

Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc...
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas...

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor putea fi semnate pe baza autorizației de contrucție și a extrasului de carte funciară. Așa cum este menționat în lege, dezvoltatorii imobiliari nu vor mai avea voie să perceapă sume nelimitate în avans de la cumpărători, după cum urmează:

  • 5% din preț pentru convențiile de rezervare a cumpărării
  • 25% din preț după finalizarea structurii de rezistență
  • 20% din preț după finalizarea lucrărilor de instalații

De asemenea, rezervările pentru imobile vor putea fi valabile doar pe o perioadă de 60 de lei – fiind urmate de semnarea promisiunii de vânzare sau vânzare-cumpărare. Suma pentru a rezerva o locuință nu trebuie să depășească 5% din valoarea acesteia, urmând ca banii să se scadă din suma finală. Dacă din vina dezvoltatorului imobiliar nu se semnează promisiunea de vânzare în cele 60 de zile, acesta este obligat să restituie suma primită – în termen de 30 de zile.

„Operațiunea de preapartamentare a construcției de tip condominiu bun viitor în unități individuale bunuri viitoare se face în baza actului autentic de preapartamentare, întocmit potrivit documentației cadastrale de preapartamentare recepționată de oficiul teritorial.

Documentația cadastrală de preapartamentare se întocmește de persoana fizică sau juridică autorizată pentru executarea lucrărilor de specialitate, pe baza autorizației de construire și a documentației aferente acesteia”, se arată în textul legii.

Legea mai prevede ca toți banii dați în avans de către clienți să fie depuși într-un cont separat, deschis special pentru investiția respectivă. Dezvoltatorul imobiliar nu va putea să folosească acei bani decât cu acordul dirigintelui de șantier. Dacă dezvoltatorul folosește banii în alte scopuri, poate fi amendat cu până la 1% din cifra de afaceri.

 

Decizie de ultimă oră în dosarul Nordis! Ce au hotărât magistrații pentru Valdimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol

Laura Vicol, cercetată în dosarul Nordis, și-a făcut un tatuaj controversat. Gestul a stârnit un val de reacții: ”Are tupeu doamna!”

Tags:
Iți recomandăm
ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se va pune sechestru pe casă
Știri
ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se va pune…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian…
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată....
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică
Gandul.ro
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Click.ro
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică
Gandul.ro
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul ascuns în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu ...
Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu fiul ei. Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important”
ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se ...
ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se va pune sechestru pe casă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
(P) Cum să păstrezi hainele impecabile fără efort suplimentar
(P) Cum să păstrezi hainele impecabile fără efort suplimentar
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman a fost arestat! Ce acuzații grave i se aduc
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman a fost arestat! Ce acuzații grave i se aduc
În ce stare ajunsese Horia Moculescu în ultima perioadă. Mihai Trăistariu s-a speriat: „Era dependent ...
În ce stare ajunsese Horia Moculescu în ultima perioadă. Mihai Trăistariu s-a speriat: „Era dependent de acel tub de oxigen”
Vezi toate știrile
×