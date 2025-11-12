Legea Nordis, tot mai aproape de promulgare. Ce înseamnă asta pentru viitorii cumpărători de locuințe noi

Legea Nordis a fost adoptată în Parlamentul României. Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligația să țină cont de o serie de măsuri care au ca scop protejarea cumpărătorilor de locuințe. Iată despre ce este vorba!

Pentru ca viitorii cumpărători de locuințe să se simtă protejați, noua lege Nordis le oferă acestora garanția că banii cheltuiți pe avans sunt protejați. Proiectul de lege a fost inițiat în anul 2024 după ce a ieșit la iveală schema imobiliară frauduloasă Nordis, o fraudă de milioane de euro, unde zeci de familii au rămas fără locuințe și fără banii investiți.

Cum va funcționa Legea Nordis

Legea Nordis a fost inițiată în Senat la finalul anului trecut de către parlamentarii PSD și PNL. În noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat în unanimitate în Parlament.

”Legea asta pune capăt abuzurilor: apartamente vândute fără autorizație, avansuri uriașe, clienți înșelați. Nu se va mai putea așa cdeva”, a spus Florin Roman, președintele Comisiei de Administrație din Camera Deputaților.

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor putea fi semnate pe baza autorizației de contrucție și a extrasului de carte funciară. Așa cum este menționat în lege, dezvoltatorii imobiliari nu vor mai avea voie să perceapă sume nelimitate în avans de la cumpărători, după cum urmează:

5% din preț pentru convențiile de rezervare a cumpărării

25% din preț după finalizarea structurii de rezistență

20% din preț după finalizarea lucrărilor de instalații

De asemenea, rezervările pentru imobile vor putea fi valabile doar pe o perioadă de 60 de lei – fiind urmate de semnarea promisiunii de vânzare sau vânzare-cumpărare. Suma pentru a rezerva o locuință nu trebuie să depășească 5% din valoarea acesteia, urmând ca banii să se scadă din suma finală. Dacă din vina dezvoltatorului imobiliar nu se semnează promisiunea de vânzare în cele 60 de zile, acesta este obligat să restituie suma primită – în termen de 30 de zile.

„Operațiunea de preapartamentare a construcției de tip condominiu bun viitor în unități individuale bunuri viitoare se face în baza actului autentic de preapartamentare, întocmit potrivit documentației cadastrale de preapartamentare recepționată de oficiul teritorial. Documentația cadastrală de preapartamentare se întocmește de persoana fizică sau juridică autorizată pentru executarea lucrărilor de specialitate, pe baza autorizației de construire și a documentației aferente acesteia”, se arată în textul legii.

Legea mai prevede ca toți banii dați în avans de către clienți să fie depuși într-un cont separat, deschis special pentru investiția respectivă. Dezvoltatorul imobiliar nu va putea să folosească acei bani decât cu acordul dirigintelui de șantier. Dacă dezvoltatorul folosește banii în alte scopuri, poate fi amendat cu până la 1% din cifra de afaceri.

