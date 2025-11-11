Acasă » Exclusiv » Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al României

Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul "de suflet" al fostului Președinte al României

De: Adrian Vâlceanu 11/11/2025 | 23:40
Viața privată a lui Ion Iliescu a fost marcată de discreție maximă, așa cum se cuvine unui fost șef de stat școlit la Moscova. Puțină lume știe despre Ion Iliescu că de fapt el a avut un copil. Vă prezentăm câteva imagini obținute de CANCAN.RO cu acest misterios urmaș al fostului nomenclaturist comunist.

Adoptiv, ce-i drept. Sau înfiat, cum spuneau generațiile trecute. E vorba de Mihai Bujor Sion, ai cărui părinți au murit într-un tragic accident aviatic și Ion Iliescu l-a luat sub aripa lui oblăduitoare. Acuma, că a fost sau nu adoptat oficial, asta e incert. Cert este că Mihai Bujor Sion poartă un nume complex, un nume pentru care Călin Georgescu sigur îl invidiază, pentru greutatea simbolurilor. Iar legătura sa, oficială sau nu, cu Iliescu, l-a ajutat. A ajuns chiar însărcinat cu mai multe misiuni diplomatice printre care si cea cu afaceri a României în Thailanda. Carieră diplomatică, bro.

Sion Bujor, fiul lui Iliescu a trecut de perioada de doliu!

Dar iată-l pe Bujor Sion întors din țările calde, în Bucureștiul nostru. Îl putem observa la cumpărături în Mega, ducându-și singur coșul, un fel de aroganță pentru cineva care locuiește într-un complex imobiliar unde apartamentele încep de la 800.000 euro.

Imaginile ni-l arată alegând atent niște afine. Probabil îi e dor de fructele exotice din Chiang Mai.

Fiul lui Ion Iliescu face cumpărăturile cu grijă și responsabilitate
E atât de cool pentru o persoană de vârsta lui și atât de indiferent la ce crede lumea despre el încât poartă o pereche de pantaloni roșii Abercrombie&Fitch. Perioada de doliu pentru părintele său adoptiv pare să se fi sfârșit. Doar umbra de barbă persistă. În rest, Bujor Sion e perfect integrat în peisaj, ca un spion. Ups, n-am vrut să spunem așa ceva, nu e indicat să spui asta despre un însărcinat cu afaceri pe lângă o ambasadă.

Faptul că a venit de acasă cu o sacoșă arată însă gradul ridicat de educație financiară al lui Bujor Sion. Cei mai mulți români o uită acasă, în punga cu pungi, simbol al tranziției.

Sion Bujor își cumpără afine din Mega Image

Și dacă tot am ajuns la tranziție, ar trebui spus că românii nu sunt siguri când a încetat ”tranziția”, perioada în care România a evoluat de la dictatură la cleptocrație. Pardon, democrație. Simbolic, decesul fostului președinte Ion Iliescu ar marca finalul acestei perioade. Mai concret, însă, unii spun că tranziția se va termina doar în ziua în care nu ți se va mai cere buletinul la exchange, când cumperi sau vinzi euro și alte valute.

