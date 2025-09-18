Ce a apărut la mormântul lui Ion Iliescu, la o lună și jumătate de la înmormântare. Se vede de la distanță

Locul de veci al lui Ion Iliescu a devenit unul dintre cele mai vizitate și îngrijite locuri din Cumitirul Ghencea 3. Fostul președinte al României s-a stins din viață în urmă cu aproape două luni, la 95 de ani, iar de atunci nu trece o zi fără ca cineva să nu îi aprindă o lumânare.

Iona Iliescu s-a stins din viață pe data de 5 august 2025. Primul președinte al României post-decembriste a murit la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”, la secția de terapie intensivă, cu dificultăți de respirație.

În urma investigațiilor, Ion Iliescu a fost diagnosticat cu o formă de cancer pulmonar. Ultima dată când s-au făcut publice detalii despre sănătatea sa a fost în decembrie 2023, când s-a menționat că mobilitatea îi era redusă. Ultima apariție publică a fostului șef de stat avut loc în martie 2017, când a fost citat la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul Revoluției, retrimis recent la Parchetul Militar.

Cum arată locul de veci al lui Ion Iliescu

De-a lungul anilor, fostul președinte a avut mai multe probleme medicale serioase. În 2019, a suferit o intervenție chirurgicală pentru pericardită lichidiană, o afecțiune cardiacă. De asemenea, era cunoscut faptul că suferea de cardiopatie ischemică și că trăia de mai mulți ani fără vezica biliară. De asemenea, fostul președinte al României avea 6 stenturi la inimă.

La aproape două luni de la moartea lui Ion Iliescu, locul de veci al acestuia a devenit un altar de reculegere pentru cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Fie că este vorba despre familie, foști colegi, prieteni sau cunoscuți, mormântul fostului președinte al României este aproape zilnic vizitat și acoperit cu flori proaspete și aranjamente funerare.

Recent, printre florile care acoperă mormântul fostului președinte, un detaliu a ieșit în evidență. Este vorba despre o coroană de flori din partea familiei Talpeș, mai exact a generalului (r) Ioan Talpeș, consilier prezidențial în mandatul lui Iliescu și unul dintre oamenii de mare încredere al acestuia și fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) (în perioada 1992 – 1997), pe care scrie: ”Un pios omagiu, Familia Talpeș” – vezi AICI imagini.

