Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

Duminică dimineață, la ora 02:22, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 141,3 kilometri, fără a provoca pagube. Zonele cele mai apropiate de epicentru sunt Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Ploiești, Focșani și Târgoviște.
„În ziua de 14 Septembrie 2025 la ora 02:22:14 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 141.3km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Brasov, 57km SE de Sfantu Gheorghe, 57km NV de Buzau, 63km N de Ploiesti, 74km V de Focsani, 89km NE de Targoviste”, sunt informațiile oferite de INCDFP.
Cele mai puternice mișcări tectonice înregistrate anul acesta au avut magnitudinea de 4,4 grade și au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea. În 2024, cel mai semnificativ cutremur a avut loc pe 16 septembrie, tot în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 5,4.
