Acasă » Știri » Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

De: Denisa Iordache 14/09/2025 | 10:45
Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul
FOTO: Arhivă CANCAN

Duminică dimineață, la ora 02:22, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 141,3 kilometri, fără a provoca pagube. Zonele cele mai apropiate de epicentru sunt Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Ploiești, Focșani și Târgoviște.

„În ziua de 14 Septembrie 2025 la ora 02:22:14 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 141.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Brasov, 57km SE de Sfantu Gheorghe, 57km NV de Buzau, 63km N de Ploiesti, 74km V de Focsani, 89km NE de Targoviste”, sunt informațiile oferite de INCDFP.

Cele mai puternice mișcări tectonice înregistrate anul acesta au avut magnitudinea de 4,4 grade și au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea. În 2024, cel mai semnificativ cutremur a avut loc pe 16 septembrie, tot în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 5,4.

Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul...

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

CITEȘTE ȘI:

Cutremur pe o insulă din Grecia! Seismul a fost simțit și în Atena

Cutremur în România, duminică dimineață! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

Iți recomandăm
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”
Știri
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost…
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea”
Știri
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Gandul.ro
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a vrăjit și pe Shakespeare
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său...
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Click.ro
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Digi 24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia,...
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China
Digi24
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
kanald.ro
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc tradițional ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai...
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma...
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Obligatoriu pentru românii care au garaj în curte. Au nevoie de acest act de la primărie. Legea îi obligă
Capital.ro
Obligatoriu pentru românii care au garaj în curte. Au nevoie de acest act de la...
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
evz.ro
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
Gandul.ro
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând. Ce s-a întâmplat pe plajă a șocat martorii
radioimpuls.ro
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând....
Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Viviana este o prezență extrem de discretă în spațiul public
Fanatik.ro
Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Viviana este o prezență extrem de...
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum,...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ...
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele ...
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea”
Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului ...
Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului lor. Unde învață Alexandru
Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima ...
Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am ...
Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am simțit folosită. A vrut să-și promoveze businessul”
Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie ...
Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!
Vezi toate știrile
×