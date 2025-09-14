Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

Duminică dimineață, la ora 02:22, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 141,3 kilometri, fără a provoca pagube. Zonele cele mai apropiate de epicentru sunt Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Ploiești, Focșani și Târgoviște.

„În ziua de 14 Septembrie 2025 la ora 02:22:14 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 141.3km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Brasov, 57km SE de Sfantu Gheorghe, 57km NV de Buzau, 63km N de Ploiesti, 74km V de Focsani, 89km NE de Targoviste”, sunt informațiile oferite de INCDFP.

Cele mai puternice mișcări tectonice înregistrate anul acesta au avut magnitudinea de 4,4 grade și au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea. În 2024, cel mai semnificativ cutremur a avut loc pe 16 septembrie, tot în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 5,4.

Cum acționăm în caz de cutremur

Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească

Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.

Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.

Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.

Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.

Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.

Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.

În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

