Cutremur la FCSB! Nicolae Dică și-a dat demisia! Ce mesaj a transmis jucătorilor

Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB după înfrângerea de luni seară, scor 1-2, în deplasare, cu U Cluj. Decizia antrenorului vine la doar câteva ore distanță după ce Gigi Becali a anunțat că regretă că nu l-a lăsat să plece în urmă cu două săptămâni.

În prezent, FCSB este pe locul 7 în SuperLiga, după 14 meciuri. Nicolae Dică i-a anunțat pe jucători marți dimineață de hotărârea luată.

(VEZI AICI: FCSB SE MAI ȘI REFUZĂ! „PERLA” LUI GICĂ HAGI, ANUNȚ FERM: „GERMANIA E MAI INTERESANTĂ”)

„De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul. Nu mai joacă niciunul. Bine, mi-a plăcut de Tavi, de asta m-am bucurat, că-l văd pe Tavi că și-a revenit. Și-a revenit, se mișcă pe teren, mai driblează, mai pasează. E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară.

Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară. Să stea dacă vrea, dar, dacă mai vrea să-și dea demisia, nu-l mai refuz. Nu e o invitație, eu spun adevărul, spun ce simt. N-aș putea să-l împing să-și dea demisia? Eu spun ce simt”, a declarat Gigi Becali după înfrângerea cu U Cluj.

Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB. Cine l-ar putea înlocui

Potrivit PROSPORT.RO, Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf, Costel Gâlcă, Ilie Poenaru, Andrei Prepeliță, Mihai Pintilii și un antrenor străin sunt variantele pentru înlocuirea lui Nicolae Dică. Gigi Becali va lua o decizie în orele următoare.