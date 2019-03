Cutremur puternic în România azi, la ora 08:56! Care a fost magnitudinea seismului

România a fost zguduită de un cutremur puternic, care s-a înregistrat în această dimineață, la ora 8:56. Oficialii de la Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) au anunțat că seismul s-a înregistrat cu puțin timp înainte de ora 09:00 și au spus și care a fost magnitudinea acestuia. Cutremurul mare a avut loc la nicio zi după ce directorului INFP a făcut o mărturisire înfiorătoare, respectiv că țara noastră va avea: “o grupare de cutremure mari”.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 08:56, în Marea Neagră, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs la adâncimea de 7 kilometri, în apropierea orașelor Mangalia (9 km), Techirghiol (25 km), Negru Vodă (31 km), Murfatlar (36 km) și Constanța (38 km).

În acest an, în Marea Neagră s-au mai produs 10 cutremure cu magnitudini de peste 2,5 grade pe scara Richter, toate în 10 februarie. Cea mai mare magnitudine a fost de 3,7. Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.