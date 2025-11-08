Dacă vă întâlniți cu Lenuța Banu, sunați de urgență la 112! A dispărut fără urmă

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei femei în vârstă de 47 de ani, pe nume Lenuța Banu. Acesta a plecat voluntar de la domiciliul său din satul Benești, comuna Alțina, județul Sibiu. De atunci, nu a mai fost văzută. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a o găsi. Cei care o văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Lenuța Banu a plecat de acasă în data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 13:00. Femeia a plecat pe jos într-o direcție necunoscută, iar de atunci este de negăsit. Familia nu a reușit să mai dea de ea, așa că a anunțat autoritățile cu privire la dispariție.

Polițiștii au intrat în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor pentru a o găsi. Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea Lenuței Banu sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea ei.

Semnalmentele femeii sunt înălțime – 1,65 m, păr – blond și lung, ten – măsliniu, ochi – căprui, constituție – atletică. La momentul dispariției, aceasta purta pantaloni negri, bluză neagră și o pereche de papuci albi. De asemenea, avea asupra ei o sacoșă.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Lenuța Banu. Este lege

Cine o vede pe Lenuța Banu, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, fragment extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

