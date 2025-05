Daiana Anghel a cerut divorțul, imediat după ce ea și Sorin Gonțea au câștigat Power Couple 2024: ”El nu o mai ducea atât de bine cu banii, iar...”

Daiana Anghel a confirmat oficial divorțul de Sorin Gonțea! Vedeta a postat primul mesaj despre separarea dintre ea și bărbatul care i-a fost alături mai bine de un deceniu! Acum s-a aflat totul! Iată despre ce este vorba!

Părea că trăiește o poveste de dragoste ca-n filme, dar realitatea era complet diferită. Daiana Anghel s-a separat de soțul ei și a ținut totul departe de ochii curioșilor. Deși părea zâmbitoare și susținea că viața ei personală mergea strună, adevărul a ieșit la iveală: vedeta a pus punct mariajului cu Sorin Gonțea încă din vara anului trecut!

Timp de zece ani, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au format un cuplu solid. Din anul 2019, cei doi au devenit soț și soție, iar mulți îi considerau un exemplu de stabilitate. Diferența de vârstă dintre ei nu părea să fie o problemă, cel puțin nu la început. Între timp însă, fisurile au apărut, iar ruptura dintre ei a devenit inevitabilă. Surse apropiate cuplului susțin că divorțul s-a produs în urmă cu aproape un an, fără scandal și fără prea multe explicații pentru cei din jur.

„Pe 15 august, de ziua Daianei, au fost împreună, dar erau reci ca doi străini. Nu s-au atins, nu s-au privit aproape deloc. A fost evident pentru cei care îi cunoșteau bine (…) S-a topit pur și simplu de supărare, slăbise enorm. Încerca să salveze ceva, dar era prea târziu”, a spus o persoană apropiată celor doi, potrivit Click.ro.

În urma separării, Daiana Anghel s-a mutat singură cu chirie, în Brașov, lăsând în urmă apartamentul în care a locuit ani la rând alături de fostul ei soț. Potrivit apropiaților, Sorin Gonțea nu ar mai fi dus-o la fel de bine pe plan financiar, iar acest motiv ar fi declanșat o tensiune în familie.

„A luat tot, hainele, lucrurile ei și a plecat fără scandal. A știut cum să gestioneze elegant situația, dar între ei nu mai era nimic de salvat (…) Sorin nu o mai ducea atât de bine cu banii, iar asta a fost o tensiune constantă între ei. Nu a fost singurul motiv, dar a cântărit greu”, spun apropiații.

Daiana Anghel, primul mesaj despre divorț

Daiana Anghel a rupt în sfârșit tăcerea! În urmă cu câteva ore, Daiana Anghel a postat pe contul ei personal de Instagram o imagine alături de fostul ei soț, dar și un mesaj prin intermediul căruia a anunțat divorțul! Fără să dramatizeze, ea a explicat cum au decurs lucrurile în mariajul lor în ultima perioadă.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat. Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp.

A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie. Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine.

Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată. Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost. Ne-am lăsat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare”, a scris Daiana Anghel pe Instagram.

