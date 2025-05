Divorț SURPRINZĂTOR în showbizul românesc! Și-au spus adio după 10 ani: „Nu știu dacă a fost...”

Bombă în showbiz! Un cuplu celebru s-a destrămat după 10 ani de relație și 5 de căsnicie. Ea a fost cea care a făcut anunțul surprinzător prin intermediul unui mesaj detaliat. Află, în articol, toate detaliile!

Daiana Anghel și Sorin Gonțea, căci despre ei este vorba, și-au spus „adio” după 10 ani de relație. Separarea vine la mai bine de un an de când au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple. În cadrul show-ului, cei doi s-au certat de nenumărate ori, având replici acide. Astfel, după terminarea producției, au apărut zvonuri despre divorț, însă atunci au negat. Totuși, relația lor nu a mai funcționat pentru mult timp.

Citește și: Cum a reușit Sorin Gonțea de la Power Couple să slăbească 20 de kilograme. Daiana Anghel a făcut dezvăluirea!

Daiana Anghel și Sorin Gonțea erau împreună de aproape 10 ani, dar s-au căsătorit civil în 2019, la Brașov. Iar nunta religioasă a avut loc în data de 4 iunie 2021. În ciuda diferenței de vârstă de 10 ani, cei doi au dat de înțeles că relația lor este una solidă.

În 2024, au câștigat Power Couple sezonul 1, arătând că formează o echipă puternică. Totuși, după ciondănelile aprige pe care le-au avut în competiția din Malta au apărut imediat zvonurile unui divorț iminent.

La acea vreme, Daiana Anghel a negat speculațiile, însă relația lor nu a mai funcționat pentru mult timp. Acum, influencerița a publicat un mesaj emoționant prin care a anunțat că ea și Sorin Gonțea au luat-o pe drumuri diferite.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual, cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat. Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp.

A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp ‘bine’. Dar n-ar fi fost acel ‘bine’ sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie. Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată”, a scris Daiana Anghel pe Instagram.