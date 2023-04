Nicolae Florin, zis Uku, l-a “pulverizat”, în ultima săptămână, pe Dan Bursuc. L-a acuzat că ar fi dator vândut și că ar fi în pragul falimentului (DETALII AICI). Într-un final, cel supranumit “tăticul maneliștilor” a rupt, însă, tăcerea, iar CANCAN.RO vă prezintă declarații în exclusivitate. Celebrul impresar și-a pus la punct rivalul, despre care susține că este avid după publicitate, în condițiile în care ar fi un infractor. E scandal în toată regula!

Diferendul dintre părți a început în momentul în care Adriana, fiica lui Dan Bursuc, a povestit la DIICOT să ar fi trecut printr-un adevărat calvar pe durata relației cu Nicolae Florin, zis Uku, un presupus interlop care ar avea legături cu temutul clan Chira. În petiția transmisă prin poșta electronică, tânăra arăta că ar fi fost bătută și sechestrată, acuzații negate ferm de bărbat (TOATĂ POVESTEA AICI).

Totodată, în apărarea lui, Nicolae Florin a relatat un episod în care fiica lui Dan Bursuc, cu care a avut o relație timp de un an și jumătate, ar fi atentat la viața lui, lovindu-l cu mașina (DETALII AICI). Uku nu s-a oprit, însă, aici și, în cel mai recent interviu acordat pentru CANCAN.RO, tânărul a susținut că impresarul ar avea datorii de milioane de euro și că ar fi la un pas să-și piardă vilele.

“E un diavol, nu are nicio formație”, a spus Uku.

Dan Bursuc îl distruge pe Nicolae Alexandru, zis Uku: “Om de doi lei, un neica nimeni”

Acuzațiile fiind grave, reporterii site-ului nr. 1 din România au luat legătura cu Dan Bursuc. Impresarul a fost întrebat direct dacă Nicolae Florin, ex-iubitul fiicei sale, Adriana, este îndreptățit să arunce cu noroi în el și să-i distrugă imaginea. Cel supranumit “tăticul maneliștilor” nu a avut deloc milă față de cel care îl acuză. I-a transmis, totodată, un mesaj dur.

“Nu am nicio tangență cu acel om. Eu am un nume, un statut și nu mă cobor să răspund unui om de doi bani, un neica nimeni. Din infractor, vrea acum să ajungă artist pe spatele meu. Este avid după publicitate. Nu am nicio problemă cu nimeni, trebuie să vină și cu dovezi dacă mă tot acuză. Nu mă cobor la nivelul lui”, a declarat Dan Bursuc pentru CANCAN.RO.

În concluzie, Dan Bursuc se dezice total de Uku, pe care îl acuză că ar căuta doar atenția presei. CANCAN.RO nu va abandona acest subiect și va reveni cu alte dezvăluiri în zilele următoare. Avem marfă de top. Deci, rămâneți cu noi!