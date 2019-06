Dan Chișu a fost diagnosticat cu cancer! Primele declarații ale regizorului

În ultimii cinci ani, celebrul regizor a fost diagnosticat de trei ori cu această boală cruntă, însă nimeni nu a știut acest lucru până acum!

Prima dată cînd i s-a pus diagnosticul de cancer de piele a fost în urmă cu cinci ani, atunci când o prietenă bună, medic de profesie, l-a chemat pentru o consultație banală.

„A scos o lupă, s-a uitat. A zis: Da, vino mâine. Atunci m-am speriat”, a povestit Dan Chișu, pentru click.ro, despre prima întâlnire cu cancerul de piele.

Iar de atunci a trecut prin trei intervenții chirurgicale. Ultima dintre acestea a avut loc la începutul anului. Culmea, nu a avut semne ciudate pe piele, însă i s-a părut suspect când a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar calitatea pielii s-a schimbat.

„Aveam educația controlului medical anual și, în general, am grijă de sănătatea mea. Dar pielea am neglijat-o. Am zis că ce poate să mi se întâmple? Dacă nu mă lovesc, nu mă tai, sunt bine”. Dar nu a fost bine.

Mai mult decât atât, a descoperit boala absolut întâmplător, la o petrecere la care a participat și Dr. Mihaela Leventer. „Mi-a luat o probă pentru biopsie și în câteva zile m-a programat pentru intervenție”, a mai povestit Dan Chișu.

Intervenția a fost una de curățare a celuleor canceroase de la nivelul corpului și de pe față. Dacă nu era operat, Dan Chișu risca să rămână cu chipul mutilat. „Am avut noroc, pentru că puteam să întârzii cu diagnosticarea. Atunci mi-am dat seama că fiecare detaliu contează și că, mai importantă decât rezolvarea problemei, este prevenția. Cu cât ajungi mai devreme la medic, cu atât intervenția este mai ușoară”, spune Dan Chișu.