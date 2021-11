Dan Negru a răbufnit după ce România a ratat al 6-lea Campionat Mondial consecutiv. “Lăsați măscăricii din fotbal. Băi, cum pot sârbii?”

Dan Negru a răbufnit după ce echipa națională de fotbal a ratat din nou un turneu final de Cupă Mondială. Prezentatorul TV îi oferă ca exemplu pozitiv pe sârbi, o națiune mică, dar care are întrece România pe toate planurile.

Dan Negru le transmite microbiștilor din țară să boicoteze fotbalul, care nu mai are rezultate pozitive de foarte mult timp. Totodată, transmite autorităților să-și îndrepte atenția către ale sporturi, unde avem sportivi care fac performanță.

(NU RATA: DAN NEGRU: “ÎMI ASIGURĂ TRANSPORT, CAZARE ȘI BILET LA MECI”. “REGELE AUDIENȚELOR”, MEMBRU DE ONOARE ÎN CADRUL CLUBULUI STEAUA ROȘIE BELGRAD)

“Cum pot sârbii? Aseară au bătut Portugalia cu Ronaldo și s-au calificat la Mondiale. 1 milon de euro a dat guvernul Serbiei primă de calificare. Băi, cum pot sârbii? O țară izolată de UE cu vreo 7 milioane de locuitori, ieșită dintr-un război sângeros îl are pe Djokovic, are fotbaliști la marile cluburi europene are baschetbaliști în NBA și autostrăzi cu tuneluri prin munți. Autostrada lor spre Grecia, terminată recent, are 36 de tuneluri săpate în munte. Noi avem 2 kilometri tuneluri rutiere în toată țara. Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția în viitor. Sunt sporturi performante în România care n-au public. Fotbalul e falimentar. Căutați sporturile alea în anii care vin. Lăsați măscăricii din fotbal”, a scris Dan Negru pe Facebook.

România, doar locul 3 în grupă. Dan Negru a pus tunurile pe “tricolori”

România s-a impus cu 2-0 (1-0) la Vaduz, cu Liechtenstein, în ultima etapă a Grupei J din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Golurile selecționatei noastre au fost marcate de Man (min.8) și Bancu (min. 87).

(VEZI AICI: DAN NEGRU, IMPLICAT ÎNTR-UN NOU PROIECT. “MĂ AȘTEAPTĂ ANI GREI! S-AR PUTEA SĂ…”)

Victoria bifată la Vaduz a fost însă doar una de palmares, „tricolorii” terminând gurpa preliminară din care au făut parte pe locul 3, ratând astfel calificarea directă la turneul final, unde va merge Germania, dar și la barajul pentru Mondialul din Qatar, unde s-a calificat Macedonia de Nord.

României nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial din 1998, de pe vremea “Generației de Aur”.