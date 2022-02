După transferul la Kanal D, Dan Negru a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ceea ce va face la noul loc de muncă și ce inițiativă propune în ceea ce privește veniturile prezentatorilor. Recunoscut pentru deschiderea pe care o are în dialogul cu presa, „Regele audiențelor” a transparentizat modul în care televiziunea funcționează încă din “Golden Age”. În stilul caracteristic, s-a confesat și cu privire la calitățile folosite, în comparație cu alți entertaineri, pentru a atinge succesul.

Dan Negru afirmă despre sine că a fost dintotdeauna o gazdă dependentă de format, dar și un personaj extrem de muncitor, în raport cu Mihaela Rădulescu, Horia Brenciu sau Andreea Marin, pe care îi consideră figuri iconice pentru televiziunea din România.

“Mă enervează că nu sunt publice salariile!”

S-a vehiculat în repetate rânduri că Dan Negru ar fi unul dintre cei mai bine remunerați oameni din showbiz. Emisiunile sale au reprezentat adevărate surse de profit pentru postul la care a activat mai bine de douăzeci de ani. După plecarea din „Antene”, „amfitrionul revelioanelor” propune, însă, ca salariile să fie făcute publice. Astfel, s-ar elimina orice rumoare apărută în jurul câștigurilor din entertainment.

“Ce mă enervează cel mai tare e că nu sunt publice salariile! Mie mi-ar plăcea să fie publice, adică să nu existe confidențialitatea aia. Eu sunt primul care aș veni, i-am și zis la un moment dat Andreei Esca să ieșim amândoi cu salariile. Jimmy Fallon, de exemplu, zice cât câștigă. A început San Remo zilele astea, ăia își fac publice câștigurile!”, ne-a declarat Dan Negru în exclusivitate.

„Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial!”

Din punct de vedere al prestației în fața camerelor, Dan Negru declară despre sine că nu este un prezentator cu har, acestea nefiind singurele afirmații șocante ale gazdei TV.

Vedeta de la Kanal D a îndemnat în repetate rânduri publicul să nu-i urmărească prestațiile de Revelion, pe motiv că televizorul ar cauza pierderea unor momente irepetabile din existența unui om.

Lăsându-se pe sine deoparte, “Regele audiențelor” își nominalizează alți colegi la titlul de cel mai bun prezentator din piață: “Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial. Nu sunt deloc un prezentator cu har. Mihaela Rădulescu, Brenciu, sunt oameni care au har, eu nu am. Eu știi ce am? Am hărnicie!

Eu am fost harnic în jurul formatelor, am săpat în jurul lor, le-am construit și am încercat să fac formatul să fie un versant al unui munte, iar eu să fiu celălalt versant, cât de mult am putut. Am fugit ca să se întâlnească în vârf cei doi versanți ai muntelui, am fost harnic.

Am schimbat formatele după chipul și asemănarea mea, și atunci publicul avea senzația că ăla era un format construit pentru mine și făcut de mine.

Asta a fost tot, dacă există vreun truc! N-am fost deloc genial, șarmant sau atractiv! Teo, spre exemplu, e un prezentator genial, e un «one man show», eu depind de formate!”, a mai adăugat Dan Negru.

