Dana Chera este acum o femeie fericită și împlinită deoarece a adus pe lume cel de-al treile copil al ei, conform evz.ro. Ea a anunțat cu puțin timp după divorțul de Bogdan Grecu, faptul că este gravidă și va avea o fetiță

La momentul respectiv ea mărturisea că se simțea afectată de divorț, însă a găsit forța necesară pentru a fi din nou fericită. Dana Chera s-a căsătorit la o lună de la divorț.

„Uneori sar calul la televizor. Nu mai sunt la vârsta în care să cred că oamenii pot fi complet fericiți sau nefericiți. Unii sunt frustrați. Am văzut oameni foarte bogați care tot timpul o lacrimă în colțul ochiului. Am văzut oameni triști. Este cea mai mare realizare a mea de până acum, să pot sta cu copiii mei. Copiii cer, nu au restricții. Ei cer să fie pupați. Mi-am dorit să fac copii, am făcut copii. Când am vrut să fie sănătoși, au fost sănătoși. Mă rog la bunul Dumnezeu să duc sarcina la bun sfârșit”, a declarat ea la Antena Stars.

Realizatoarea TV a vorbit cu multă dragoste și pasiune despre copiii pe care îi are din prima căsătorie, dar și despre fostul soț, Bogdan Grecu.