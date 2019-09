Dana de la Insula Iubirii, dream date cu Bogdan şi Adrian: “Nu există mai rău de atât”

Ispita Dana a avut parte de un “dream date” în trei. Atmosfera nu a fost cea așteptată, însă focoasa brunetă și-a jucat rolul până la capăt.

Dream date-ul în trei a fost un adevărat coşmar pentru Dana, care a mărturisit că privirile insistente ale lui Bogdan o făceau să se simtă… hărţuită.

“Nu ştiu, îl simt aşa că-mi respiră în ceafă. E libidinos rău! Când îl văd cu privirea aia.. nu ştiu unde să fug. Caut motive să plec. Îmi vine vomit după ce face. E îngrozitor, nu am cuvinte. Nu există mai rău de atât. Mă simt hărţuită. Nu ştiu dacă e mult spus, dar asta simt…. Nu are şcoala vieţii. El vorbeşte din cărţi. Este frustrarea care vorbeşte, cred eu. El ar vrea să pară altceva decât e. Se vede că nu are experienţă în treaba asta. Nu ştiu de ce tot plusează. El când vorbeşte, am impresia că recită. În niciun caz nu spune ce gândeşte. Spune ce a învăţat din cărţi, nu din viaţa reală”, a spus ispita Dana la testimonial.

În timpul întâlnirii, fostul iubit al Giei nu a putut să se abțină și i-a pus câteva întrebări intime colegului său de pe Insulă.

“Te vezi într-un threesome cu mine şi cu Dana?”, a întrebat Bogdan.

Răspunsul lui Adrian a venit imediat, însă nu a fost cel așteptat de amicul său.

“Nu, niciodată. O să mă retrag, ţi-am zis. În primul rând, nu-mi place să mă bag între cei care vor să se cunoască…”, a răspuns Adrian.

Însă, Bogdan nu s-a lăsat cu una cu două, ba chiar a insistat și a reușit să-l enerveze pe Adrian.

“Poate doar o chestie fizică… Poate la Dana asta e fantezia supremă”, a mai adăugat Bogdan, încercând astfel să-l convingă pe colegul de Insulă.

“Ok, atunci eu îmi cer scuze, voi pleca”, a încheiat Adrian.