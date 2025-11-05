Dana Nălbaru lansează o nouă piesă după 10 ani de pauză. Cântăreața îi dedică totul lui Dumnezeu

Dana Nălbaru, care s-a retras din muzică acum mulți ani pentru a se dedica familiei și unui stil de viață liniștit, revine pe scenă cu o piesă cu totul diferită față de ce a lansat până acum. Noua ei piesă are o tematică profund spirituală și vorbește despre legătura sa cu Dumnezeu.

Dana Nălbaru s-a mutat cu întreaga familie într-un sat din județul Argeș, lăsând deoparte haosul din București, din dorința de a trăi mai aproape de natură. Soția lui Dragoș Bucur a filmat deja cadre pentru videoclip și lansarea piesei este așteptată în curând, semn că se întoarce în industria muzicală cu noi idei creative dedicate lui Dumnezeu.

Fanii artistei sunt nerăbdători să vadă rezultatul, care promite să transmită aceeași emoție autentică cu care Dana i-a obișnuit de-a lungul timpului. În trecut, Dana Nălbaru a fost parte din trupa Hi-Q, alături de Mihai Sturzu și Florin, una dintre cele mai iubite formații din România. Retragerea ei din trupă a marcat o schimbare importantă în cariera colegilor, care au recunoscut că au resimțit profund absența ei.

Referindu-se la noul proiect, Dana Nălbaru a mulțumit echipei care a contribuit la realizarea piesei și a videoclipului, precum și soțului său, Dragoș Bucur, pentru susținerea constantă. „Atinge, Tu” reprezintă pentru Dana Nălbaru un cântec compus din dragoste pentru Dumnezeu și marchează o nouă etapă atât în viața personală, cât și în cea artistică.

„Am compus un cântec nou, ieri am filmat câteva imagini și în curând o să vă arăt ce a ieșit. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat: @dodo.danciu, mulțumesc pentru orchestrație, pentru seriozitatea și rapiditatea cu care ai lucrat, ești foarte talentat și voi reveni în studio-ul tău de la Oradea. Lui Dan Petcan și lui Florin Bălan le mulțumesc pentru filmarea de ieri, că au venit până aici, în Argeș și că arată așa frumos tot ce au filmat. Lui Dragoș Bucur îi mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea. Piesa se numește Atinge, Tu și e un cântec pe care l-am compus din dragoste pentru Dumnezeu.”, a scris Dana Nălbaru pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Ce afecțiune a dezvoltat Dragoș Bucur: „Conduce spre umflarea mâinii și cred că mă ține vreo patru zile, cu durere”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Există două motive de tensiune”