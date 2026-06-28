Dana Roba a suferit o intervenție chirurgicală și a fost părăsită în cele mai grele momente

Dana Roba a trecut printr-o intervenție chirurgicală de micșorare a bustului și implant mamar. Make-up artista se află acum în recuperare, perioadă în care s-a „trezit” singură și părăsită în cele mai grele momente.

Recent, Dana Roba și-a îndeplinit un mare vis și a ajuns la medicul estetician pentru a scăpa de un complex major și a renunța definitiv la a mai purta sutien. Make-up artista a suferit o operație complexă de lifting mamar cu implant. Înainte de a intra în sala de operație, Dana Roba a vorbit liber despre decizia ei, în ciuda criticilor primite de la alte femei.

„Eu nu am alăptat. Multe alte femei mi-au spus „În locul tău nu m-aș opera”, dar eu îmi doresc această operație. Îmi doresc să scap de sutien, îmi doresc să nu mai am complexul ăsta”, spune Dana Roba înainte de intervenție.

Dana Roba: „Sunt tot singură”

Make-up artista a venit special din Timișoara la București pentru această intervenție, iar operația a fost un real succes. Când s-a trezit din anestezie și și-a văzut parțial bustul, ea s-a declarat extrem de fericită și mulțumită.

„Doamne, sunt cea mai fericită, jur. Nu-mi vine să cred. Sunt absolut superbi. Vai, îi ador și încă nu e gata, ei trebuie să se așeze, să se dezumfle puțin. Doamne, ce-mi place. Sunt cea mai fericită”, a spus Dana Roba direct de pe patul de spital.

Aflată în recuperare după intervenția suferită, pe lângă transformarea fizică mult dorită, perioada de după operație a devenit și un moment de reflecție asupra vieții și a relațiilor cu oamenii din jurul ei. La 6 zile de la operație, Dana Roba a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, în care a vorbit despre singurătatea cu care se confruntă în această etapă extrem de delicată.

”Se spune că la greu vezi cine îți este alături. În cele mai grele nopți fără somn, când aș avea cea mai mare nevoie de o prezență, sunt tot singură. La greu rămâne doar Dumnezeu. În nopțile lungi fără somn, Dumnezeu este cel prezent. Oamenii vor apărea în viața mea când sunt bine, până atunci, nu au nevoie de mine”, a scris Dana Roba pe Instagram.

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