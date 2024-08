Dani Boy a părăsit Insula Iubirii cu Mădălina Maricuț și după 2 săptămâni a înșelat-o cu iubita unei ispite masculine

Dani Boy și Maria și-au spus adio în ultima ediție de la Insula Iubirii. După ce și-au aruncat în față cuvinte grele, cei doi au mers pe drumuri separate. Chiar și așa, concurentul a încercat s-o împace pe fosta lui iubită, chiar dacă spusese că vrea să plece cu ispita. Încurcate sunt căile dragostei, însă cert este că blondina l-a refuzat definitiv. N-a mai existat cale de întoarcere! După emisiune, Dani și Mădălina s-au cuplat, dar ce să vezi? Vorbele Mariei s-au adeverit: tânărul a călcat strâmb și-n noua relație.

Să vezi și să nu crezi! Ca-n filmele de comedie s-a desfășurat idila dintre Maria, Dani Boy, Mădălina și…Beni! Da, ați citit bine. După ce s-au încheiat filmările show-ului din Thailanda, blondina s-a cuplat cu Beni, când nimeni nu se aștepta.

Nici Dani n-a stat prea mult pe gânduri în relația lui cu Mădălina. S-a combinat cu ispita, nu doar la cartelă. Doar că, vorbele fostei lui iubite s-au adeverit. El a călcat strâmb și-n noua relație. Mădălina a reușit să treacă peste acest lucru și i-a acordat o șansă, în ciuda faptului că spune că nu acceptă trădările.

CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat între Cornel Luchian și ispita Loredana, de fapt. Au încercat să se ascundă de camerele de filmat: „Ne-am lăsat duși de val”

Cu cine a înșelat-o Dani Boy pe Mădălina, după Insula Iubirii

Ei bine, tânăra cu care s-ar fi întâlnit Dani Boy este nimeni alta decât fosta iubită a lui Beni. Cel din urmă crede că „rivalul” său și-a dorit să fie ținut la curent în legătură cu povestea dintre Maria și Beni, așa că s-a combinat cu fosta lui parteneră.

Beni: El s-a combinat cu ea, de fapt, să afle chestii despre mine și despre Maria.

Mădălina: Nu am trecut niciodată peste trădare, nu pot să concep așa ceva, însă fiind circumstanțele respective și ieșind dintr-o relație de 5 ani și jumătate, am zis ok, nu știe nici măcar el ce se întâmplă cu el. Am încercat să-i găsesc scuze.

În cele din urmă, Dani ar fi realizat că are sentimente reale pentru Mădălina. El a susținut, la interviul de după emisiune, că în acest mod și-a dat seama că-și dorește ceva mai mult alături de ispita de la Insula Iubirii.

Dani Boy: Mi-am dat seama atunci că sentimentele mele față de Mădă sunt reale.

CITEȘTE ȘI: Cornel a plâns de emoţie la ultimul bonfire. Iustina a scos testul de sarcină după imaginile scandaloase