Dani Mocanu a chemat de urgență ambulanța! Manelistul, conectat la aparate

Dani Mocanu, dezvăluiri uluitoare despre copilăria lui

Dani Mocanu a dezvăluit, la emisiunea Acces Direct, prezentată de Simona Gherghe, momentele inedite din viața lui care l-au inspirit în cariera muzicală. Este vorba de droguri, proxenetism și hoție.

„De mic mi-am dorit să cânt, am avut o perioadă în care m-am oprit de la jucat fobal, mi-am luat viața în piept și a trebuit să câștig bani pentru că mi-au plăcut banii de mic. La 19 ani m-am apucat să cânt, succesul a venit din prima clipă, de atunci am devenit cunoscut în toată țara, a fost ceva diferit față de ce era. M-am inspirat din viața mea, când am renunțat la fotbal am început să fur. Când vedeam că alții au, voiam și eu. Azi ceva, mâine ceva și am ajuns să fur. Am furat prima oară dintr-o întrerprindere tot ce am găsit, frigidere, aragaze, tot. Am luat tot ce am putut să iau. Este normal să am o altă viață acum, de artist. Trebuie să nu te lași influențat de ce ai în jur, dacă ți-e scris să câștigi bani din ce cânți, trebuie să fii fericit. Eram conștient dinainte să fac prima clipă, atunci nu mai iei în calcul riscurile și te gândești doar la bani. Eram câțiva puști rebeli care voiau să fac bani. Furam tot ce prindeam și prin case și peste tot. Nu am fost la pușcărie, m-au reținut de multe ori, niciodată nu am fost condamat. Am băgat banii la cazinouri. Mi-am făcut un tatuaj ca să nu mai duc la cazinouri. Nu m-am mai dus, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu. N-am încercat niciodată cocaina. Am reușit să pun stop acestor dependențe, dacă ceva pe pământul ăsta te controlează, înseamnă că nu ești puternic. Poliția m-a bătut când eram mai mic, de foarte multe ori”, a spus Dani Mocanu.