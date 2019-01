Dani Oțil l-a vizitat azi pe Mihai Bobonete în spital! Cum l-a fotografiat: ”Lucrurile sunt destul de clare”

Mihai Bobonete a suferit un pneumotorax masiv (acumulare de aer în spaţiul dintre plămâni şi peretele toracic) şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Familia și apropiații i-au fost alături actorului, iar printre cei care l-au vizitat în spital se numără și Dani Oțil.

Mihai Bobonete a anunțat pe pagina sa de socializare că trece prin niște momente delicate și că trebuie să ia o pauză de la spectacolelele pe care le avea programate. Actorul a fost operat de urgență și va rămâne câteva zile sub supravegherea medicilor.

Apropiații i-au transmis numai gânduri bune, iar mulți dintre ei l-au și vizitat în spital. Dani Oțil a fost, la rândul său, să-l vadă pe Mihai Bobonete și a transmis un mesaj pe contul său de Facebook alături de o fotografie în care apare lângă actor.

Apropiații i-au transmis numai gânduri bune, iar mulți dintre ei l-au și vizitat în spital. Dani Oțil a fost, la rândul său, să-l vadă pe Mihai Bobonete și a transmis un mesaj pe contul său de Facebook alături de o fotografie în care apare lângă actor.

”Varu’ de la Giurgeni e BINE, chiar daca doua site-uri i-au pregătit pomana. nu știu diagnostic, ca nu ma pricep… dar daca un om cu o țeavă in el si cu un plaman in mana te face sa razi cu lacrimi mai bine de un ceas…lucrurile sunt destul de clare. Maine probabil doarme in patul lui”, a scris Dani Oțil pe contul său de Facebook.

Mihai Bobonete, prima poză după ce s-a operat de urgență

Mihai Bobonete, prima poză după ce s-a operat de urgență

Operația la care a fost supus Mihai Bobonete este una destul de delicată. Conform mărturisirilor apărute pe pagina lui oficială de Facebook, actorul a suferit un pneumotorax masiv, pentru care a avut nevoie de îngrijire medicală urgență. Starul de la Pro TV a făcut publică prima poză după ce s-a operat și a spus că starea lui de sănătate este bună în prezent. Cu toate acestea, el nu va putea să participe la spectacolele care vor avea loc în acest weekend.

“(…), e o zi minunata, credeti-ma pe cuvant, stiu exact ce spun. Este ziua in care m-am trezit la 5 dimineata si nu mai simteam nimic, am crezut ca sunt mort , atat de bine ma simteam.Nu mai simt tubul in mine, am un tub bagat printre coaste in pleura si ieri la 24 de ore de la interventie, corpul meu a avut mare rafuiala cu jumatatea aia de metru de plastic bagata in mine dar azi,azi e bine, parca sa zic eu ca pare a fi o zi fara morfina.

Am păpat o bananica, un iaurtel, fac pipilica, m-am spalat nitel, sunt dat cu spray, gata de somn iar. Scuze daca v-am deranjat, ce as vrea sa retineti este ca viata e minunata si ca durerea este suportabila in orice forma a ei dar te face cu memeaca. Am suferit un Pneumotorax masiv si din aceasta cauza sunt internat pana joi, nu pot zbura la Paris si Bruxelles unde urma sa am spectacole in weekendul viitor. Imi pare rau, dar Florin Lazar, organizatorul, impreuna cu Văncică, sunt convins ca vor lua cea mai buna decizie in ceea ce va priveste si ne priveste.

Ma simt recunoscator lui Dumnezeu si intregului personal medical din (…). Multumesc Jana, Dr.Alina Stanca, Dr.Toma care m-a anesteziat ca la carte, Doctorului Catalin Stangu pentru cele mai frumoase vorbe de incurajare, asistentelor de pe sectia chirurgie care sunt minunate si s-au purtat cu mine ca niste mame si in primul rand, multumesc Doctorului Orhidean Mihnea care m-a operat si care m-a ajutat sa raman de partea voastra! (…)#NewLife”, a scris Mihai Bobonete pe rețelele de socializare.