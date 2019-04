Daniel Ghiță îi ridiculizează pe Benny Adegbuyi și Cătălin Moroșanu: ” Sunt patrioți pentru imagine, pentru bani la televizor”!

Disputa dintre Daniel Ghiță și Cătălin Moroșanu este departe de a ajunge la final. ”Samuraiul” atacă de fiecare dată când are ocazia şi îl acuză pe cel supranumit ”Moartea din Carpați” că nu este patriot.(CITEȘTE ȘI: PASTRAMĂ A PUS STĂPÂNIRE PE PORSCHE-UL LUI BRIGITTE: ”ȘOFER A FOST TOATĂ VIAȚA! PÂNĂ LA URMĂ, SE VA ÎNTOARCE LA LOGAN-UL LUI…”)

Într-un interviu acordat publicației vechtsportinfo.nl din Olanda, Daniel Ghiță l-a atacat dur pe rivalul său Cătălin Moroșanu, dar și pe Benny. "Samuraiul" i-a acuzat pe cei doi de lipsă de patriotism.

”În anii 2015-2016 am făcut numeroase campanii împotriva defrișărilor din România. Am cerut oamenilor celebri, așa-numiți oameni de sport, să vină pe străzi. Nimeni nu a venit să susțină acțiunile. ”Opriți defrișările din România”, nu a fost important pentru nimeni, nici măcar pentru Benny sau Catalin Morosanu. Au preferat să rămână la emisiuni TV și să joace ca băieți de caritate de la televizor, fiind plătiți. Doar dacă camera este pornită, ei sunt foarte îngrijorați și iubesc țara lor.(..) Benny și Catalin Morosanu Catălin Moroșanu sunt mari patrioți de seară. Dacă aparatul foto este activ, sunt patrioți pentru imagine, pentru bani la televizor, nu pentru cei săraci. Urăsc patrioții falsi și eu o spun public. Pentru a pune un drapel român după luptă, nu te face patriot. Am fost primul care a făcut asta, iar restul a copiat ceea ce am făcut eu”, a mărturisit Daniel Ghiță pentru publicația vechtsportinfo.nl.

”Am spus că trebuie să intervină în politică pentru a opri despăduririle în România. Nu am vrut să mă duc la social media și la liberalii marii partide politice, trebuia să o fac. Eu aleg un mic partid politic, sub 5%. Am intrat în politică în 2016, am vrut cu disperare să opresc despăduririle ilegale din România. Compania austriacă Schweigofer distruge multe păduri virgine din România. Au distrus toate pădurile din România pentru bani și profituri și nimeni nu ia oprit. Am o politică bună în 2016 și nu mai sunt în jocul politic. Sunt co-fondator al ARMIS (Romania Mandra Între Stele), a mai spus Daniel Ghiță.