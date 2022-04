Daniel Onoriu a fost la un pas de moarte. Îi acuză pe medicii din Turcia de neglijență

Este fericire mare în familia pilotului Daniel Onoriu, după ce a petrecut 55 de zile în comă și 100 în spital. Bărbatul și-a revenit, este acasă, alături de cei dragi. Mai mult decât atât, a avut și prima apariție televizată, după problemele de sănătate pe care le-a avut. Acesta îi acuză pe medicii din Turcia de neglijență.

Pilotul Daniel Onoriu a trecut prin momente critice. Acesta și-a făcut o operație de micșorare a stomacului în Turcia, însă, la scurt timp, a început să aibă probleme de sănătate. În prezent, acesta se recuperează. După 100 de zile petrecute în spital, dintre care 55 în comă, pilotul s-a prezentat într-o emisiune televizată în cursul zilei de miercuri, 20 aprilie 2022, unde a povestit prin ce a trecut. Mai mult decât atât, îi acuză pe medicii din Turcia de neglijență.

Daniel Onoriu: ”Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”

Pilotul a mărturisit că a avut 114 kilograme, înainte să se opereze în Turcia.

”Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a povestit Daniel Onoriu în emisiunea de la Antena 1.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acuma nu mai pot. Fizic de abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”, a mai declarat pilotul.

Daniel Onoriu a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei hemoragii interne. Fostul pilot de raliuri a mers în Turcia pentru o operație de micșorare a stomacului, însă intervenția chirurgicală nu a decurs conform planurilor. Astfel, bărbatul s-a ales cu probleme grave de sănătate și a fost internat în Spitalul Floreasca din Capitală.

Sursă foto: arhivă