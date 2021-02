Daniela Crudu a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician. Ce intervenție a suferit de această dată. „Mi-am pus o formă superbă”

Daniela Crudu a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice și nu s-a sfiit niciodată să recunoască acest lucru. Așa că și de această dată le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician.

Fosta asistentă tv a apelat la ajutorul medicului pentru un nou implant mamar. Se pare că Daniela Crudu nu mai era mulțumită de forma sânilor săi, așa că a decis să facă o schimbare. Vedeta a împărtășit totul cu internauții și a mărturisit că rezultatul este unul pe măsură. (CITEȘTE ȘI: DIN CE FACE BANI DANIELA CRUDU, ÎN TIMPUL PANDEMIEI. FOSTA ASISTENTĂ A LUI CAPATOS NU O DUCE RĂU DELOC!)

„M-am trezit și eu. Nu mai știu de câți ani nu m-am mai trezit la 06:00, dar vreau să spun că mi-am schimbat implanturile și mi-am pus o formă superbă la domnul doctor.

Este cel mai bun, fetelor, cu toată încrederea. Îl iubesc și toate operațiile pe care le am sunt făcute la el. Toate au fost un succes. Îl iubesc din tot sufletul și îi mulțumesc că există”, a spus Daniela Crudu.

Cruduța, hotărâtă să spună „Nu” căsătoriei

Daniela Crudu a recunoscut că pentru mulă vreme a crezut în poveștile de iubire din basme și a aștepta să își facă apariția prințul ei. Însă, mitul a fost distrus, iar acum bruneta nici nu se mai gândește la căsătorie sau la o relație serioasă. Vrea să profite de singurătate și să se distreze cât de mult poate. (VEZI ȘI: DANIELA CRUDU S-A FILMAT ÎN POZIȚII INTERZISE CARDIACILOR: “EȘTI SEXY RĂU / NENOROCEȘTI LUMEA CU JOCURILE ASTEA” | FOTO)

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu.