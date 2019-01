Daniela Gyorfi, criză de isterie în State: ”A făcut-o într-un mod mult mai periculos!”

Daniela Gyorfi și George Tal au fost plecați, aproape trei săptămâni, în Statele Unite ale Americii. Acolo, iubitul artistei a făcut un shopping peste așteptările Danielei!

„George a făcut shopping la greu, într-un mod mai mult decât periculos. Diferența dintre mine și el este că eu am niște firme care mă îmbracă. Mă bucur că și-a luat el, a luat și pentru Maria. A fost greu fără Maria, am stat trei săptămâni. Fiind și sărbătorile, a luat amploare emoția. Maria mi-a spus că a plâns. Mi-a zis că s-a uitat la o poză cu noi și a plâns, să nu se întâmple ceva.

A fost un pic greu, dar tehnologia din ziua de azi ne permite să ne vedem și să ne auzim. Nu i-am cumpărat jucării, am cumpărat ce avea nevoie. Am avut două bagaje la venire și patru la plecare, se putea mai rău, George a cumpărat multe. A intrat într-un magazin de firmă, erau reduceri mari și după trei ore am crezut că fac criză de isterie”, a declarat Daniela Gyorfi la emisiunea Agenția VIP.