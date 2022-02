Daria Jane a uimit lumea internetului cu poveștile sale despre intervenția amplă a schimbării de sex. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Daria a a recunoscut că operațiile au costat-o peste 80.000 €, iar acum vorbește despre cum își „amortizează” investiția prin Onlyfans, pe care produce content erotic. Daria Jane povestește cu lux de amănunte și care sunt fanteziile bărbaților de pe platforma pentru adulți, dar și cum este supusă în continuare fenomenului de bullying de către internauți.

Daria a trecut printr-o transformare amplă, după ce, în urmă cu mai bine de nouă ani, se prezenta lumii drept Darius Bulzan, într-un număr inedit de contorsionism la “Românii au talent”. De atunci, transsexuala și-a construit pas cu pas drumul către o nouă identitate, cu greu acceptată și îndelung criticată de către urmăritorii săi.

“Este o pătură de bărbați care și-ar fi dorit să am altceva acolo jos!”

Daria Jane a acumulat deja experiență pe Onlyfans, unde interacționează în fiecare zi cu bărbați care își doresc să o descopere în cele mai mici detalii. Povestește că încasează peste 2.000 € lunar din această activitate și descrie amănunțit care sunt cerințele masculilor plătitori de abonamente. Unii dintre ei sunt curioși, alții ghidați de instinct, spune Daria Jane.

“Am peste 200 de abonați, dar nu e chiar așa, pentru că e o platformă foarte interactivă, în sensul în care eu vorbesc cu mulți oameni care vor anumite poze, anumite unghiuri și pozele alea, la fel, sunt plătite, adică nu numai abonamentul costă, contentul personalizat costă mai mult.

Nu este venitul meu principal, dar iau câteva mii de euro din Onlyfans pe lună! Au fost câțiva care au vrut să îmi ofere foarte mulți bani pentru a face chestii porno, dar nu am făcut.

La mine, cel puțin, este o pătură de bărbați care și-ar fi dorit ca eu să am altceva acolo jos, adică ce aveam odată, ba chiar câțiva care s-au abonat, nu știau că am făcut opreația și eu nu credeam că e posibil, dar sunt bărbați care își doresc foarte mult asta, adică e o fantezie și când îi intreb și intru în conversație cu ei, am spus: «Dar de ce preferi ca o femeie să aibă p**ă?»

Și ei spun pentru că e apogeul de feminitate în partea de sus, cu partea de jos, care-i masculină!”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Daria Jane.

“Mi se spunea pe TikTok «tramvai» și nu știam ce înseamnă!”

Daria Jane relatează și care sunt trăirile unei persoane trans în România, dar și care sunt apelativele pe care le primește de la publicul internaut: “Ar trebui să scot o listă, pentru că sunt foarte multe lucruri, o să o spun pe cea mai amuzantă măcar. Mi se spunea pe TikTok «tramvai» și nu știam ce înseamnă «tramvai». Și după asta am aflat și tot mereu spun: De ce nu mi se spune «limuzină», în loc de «tramvai»?”, pentru că «I am more expensive than just that!»” , a mai completat Daria, într-o notă jovială.

