Data oficială de lansare a Grand Theft Auto 6 a fost anunțată. Cât mai au gamerii de așteptat?

De: Andreea Stăncescu 07/11/2025 | 08:39
Când se lanseză Grand Theft Auto VI

Fanii seriei Grand Theft Auto vor mai avea de așteptat. Rockstar Games a anunțat o nouă amânare a lansării jocului „GTA VI”, mutând data oficială pentru noiembrie 2026. 

Rockstar Games și compania-mamă Take-Two Interactive au anunțat o nouă întârziere pentru mult așteptatul joc „Grand Theft Auto VI”, care nu va mai apărea în primăvara anului 2026, ci pe 19 noiembrie 2026. Decizia a fost făcută publică odată cu raportul financiar trimestrial al companiei.

Directorul Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat că studioul are nevoie de mai mult timp pentru a perfecționa detaliile jocului, având dorința de a oferi o experiență deosebită utilizatorilor.

Fanii jocului mai au de așteptat un an

Rockstar a transmis un mesaj fanilor printr-o postare pe X, cerându-și scuze pentru noua amânare și explicând că timpul suplimentar va fi folosit pentru finisarea jocului la standardele cu care publicul este obișnuit.

„Salut tuturor, Grand Theft Auto VI va fi lansat joi, 19 noiembrie 2026. Ne pare rău că am adăugat timp suplimentar la ceea ce ne dăm seama că a fost o așteptare lungă, dar aceste luni suplimentare ne vor permite să terminăm jocul la nivelul de finisaj pe care v-ați obișnuit să-l așteptați și pe care îl meritați. Dorim să vă mulțumim din nou pentru răbdare și sprijin. Deși așteptarea este puțin mai lungă, suntem incredibil de încântați ca jucătorii să experimenteze statul întins al Leonidei și o revenire în Vice City-ul modern. Cu sinceritate, Rockstar Games”, este mesajul transmis de companie.

