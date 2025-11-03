Că Las Vegas este capitala cazinourilor nu mai este o surpriză! Stai să vezi pe ce loc se află Bucureștiul

Industria cazinourilor este în plină expansiune. În ultimii ani, tot mai mulți oameni sunt atrași de jocurile de noroc, iar popularitatea cazinourilor a crescut spectaculos. Las Vegas continuă să fie capitala mondială a cazinourilor, însă o surpriză uriașă vine chiar din România. Bucureștiul se află în topul orașelor cu cele mai multe astfel de locații și chiar ocupă un loc fruntaș.

De la ruleta clasică la sloturile moderne, distracția de la mesele de joc a devenit un adevărat fenomen global. Românii, după cum deja știm, nu fac excepție și sunt cât se poate de prezenți în cazinouri. Mai mult, Bucureștiul pare că a devenit unul dintre cele mai active orașe din lume în ceea ce privește jocurile de noroc. Datele recente arată că interesul pentru cazinouri a explodat, iar capitala României se află la un pas în spatele Las Vegasului.

Bucureștiul, fruntaș la numărul de cazinouri

Așa cum spuneam, în ultimii ani tot mai mulți oameni sunt atrași de jocurile de noroc. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Google, căutările pentru termenul „casinos near me” („cazinouri în apropierea mea”) au crescut la nivel global cu aproape 50% față de anul trecut. Oamenii caută tot mai des experiențe de divertisment la mesele de joc, iar noi cazinouri se deschid pe bandă rulantă.

În topul orașelor cu cele mai multe cazinouri, pe primul loc se află, cum era de așteptat, Las Vegas. Orașul domină topul mondial cu un total de 175 de cazinouri active. Însă, cu adevărat surprinzător este cine se află pe locul doi.

Ei bine, poziția imediat următoare după Las Vegas este ocupată chiar de capitala României. Bucureștiul se află pe locul al doilea cu un total de 164 de cazinouri. Topul este completat de hub-ul jocurilor de noroc din Asia, Macao, care se află pe locul trei.

Mai mult, Bucureștiul nu se remarcă doar prin numărul mare de cazinouri. Capitala României este fruntașă și la categoria cele mai multe cazinouri raportate la populație. Conform datelor, Bucureștiul are aproape 10 cazinouri la fiecare 100.000 de locuitori, ceea ce îl plasează pe locul al doilea în lume și primul în Europa la acest capitol. Pe următoarele poziții se află Praga, Macao și Miami. Locul unu este deținut tot de Las Vegas, cu 26 de cazinouri la fiecare 100.000 de locuitori.

