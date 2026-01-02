Acasă » Știri » „Dați-mi taragotul înapoi!” Drama națională a lui Dumitru Fărcaș, rămas fără „nevastă” chiar în fața Ateneului

De: Paul Hangerli 03/01/2026 | 00:30
Dumitru Fărcaș, sursa- captură social media TVR

România a mai trăit scandaluri, dar puține au avut dramatismul celui din 2014, când maestrul Dumitru Fărcaș a fost lovit direct în suflet. Acolo unde doare cel mai tare: la taragot. Da, ați citit bine. Instrumentul legendar, mai bătrân decât oricare dintre noi, a dispărea fix înainte de concert, ca-ntr-un film prost cu hoți amatori și mult ghinion.

Era sâmbătă seara, lume bună, eveniment select, concert aniversar Gheorghe Zamfir. Fărcaș trebuia să urce pe scenă și să facă ce știa mai bine: să scoată sufletul din lemn. Doar că, surpriză! Când să-și ia taragotul din microbuz- ia-l de unde nu-i! Șoc. Panică. Palpitații. Dramă autentică.

„Taragotul meu e ca o soție! Suntem împreună de peste 50 de ani!”, a spus maestrul, cu o sinceritate care a rupt inimile tuturor.

Și nu era metaforă: instrumentul avea peste 120 de ani, fusese construit de celebrul János Stowasser și îl însoțise pe Fărcaș în toată cariera lui. Practic, dacă taragotul vorbea, ar fi avut mai multe amintiri decât un arhivar de muzeu.

Totul s-a petrecut în fața Ateneului Român. Șoferul microbuzului a rămas puțin la mașină. Doar puțin. Fix cât au avut nevoie niște băieți descurcăreți să-i facă o schemă clasică. Vorbă dulce, atenție distrasă, ușa deschisă și, pa taragot! Hoții au șters-o elegant cu geanta în care se afla comoara muzicală a României. Când Fărcaș a ieșit să-și ia instrumentul, a găsit doar aer și multă liniște.

Disperat, maestrul lansa un apel public care a făcut istorie:

„Te rog, dacă ești vreun fan de-al meu, fă cumva să ajungă înapoi la mine. Taragotul meu e viața mea!”

Un mesaj demn de o telenovelă folclorică. Între timp, poliția luase la puricat camerele de supraveghere, dar hoții păreau mai rapizi decât orice horă.

Ca să fie clar: taragotul nu era doar scump, era de neînlocuit. Din abanos, vechi de peste un secol, cu sunet unic, creat de un mare meșter maghiar, un soi de Stradivarius al taragotului. Valoare estimată: 3.000 – 5.000 de euro. Valoare sentimentală? Infinit.

Fărcaș a recunoscut că nu mai poate dormi de când l-a pierdut. Și pe bună dreptate – un artist fără instrument e ca un pescar fără undiță.

Poliția a anchetat, camerele au fost analizate, iar România a ținut pumnii strânși. Pentru că, la urma urmei, nu fusese furat doar un obiect, ci o bucățică din patrimoniul muzical național. Rugămințile lui Dumitru Fărcaș au funcționat. Nu știm dacă hoții au ascultat radioul, au citit ziarele sau pur și simplu li s-a muiat inima, dar cert e un lucru! Taragotul a revenit la stăpân!

După un weekend de coșmar în care rapsodul trăise cu sufletul în gât, instrumentul-simbol al carierei sale a fost găsit elegant, abandonat pe o bancă, pe bulevardul Basarabia. Nici măcar aruncat. Lăsat frumos, civilizat, ca un obiect care știe că nu-i aparține nimănui altcuiva. Hoți hoți dar știau și ei carte!

Descoperirea a fost făcută atunci de un bărbat care ieșise la alergat. Omul s-a oprit din jogging, a văzut taragotul, probabil a clipit de două ori și a zis: „Asta sigur nu e de decor urban!”

A anunțat poliția, iar instrumentul a ajuns imediat la Secția 1. Emoționat până la lacrimi, Dumitru Fărcaș a confirmat că este vorba chiar despre taragotul lui:

„M-au sunat domnii de la Poliție, mi-au spus că au găsit un taragot pe o bancă. Mi-au trimis poze. L-am recunoscut imediat. E al meu!”

Artistul recunoștea atunci că momentul l-a marcat profund și că experiența din București l-a făcut să-și piardă complet pofta de Capitală: „Sincer, nu mai vreau să aud de București o perioadă. Cel puțin trei-patru ani. Am cântat între timp cu un instrument împrumutat și a fost bine, dar taragotul meu e taragotul meu.”

