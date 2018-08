Emil Boc, despre moartea lui Dumitru Fărcaș: ”El va rămâne în eternitate în ADN-ul fiecărui român”

Primarul Clujului, Emil Boc, consideră decesul lui Dumitru Fărcaş o mare pierdere pentru țara noastră și spune că artistul va rămâne în eternitate în ADN-ul fiecărui român. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Printre mulții alții, Emil Boc a fost afectat de moartea artistului Dumitru Fărcaș. Primarul Clujului a aflat vestea pierderii taragotistului de la fiica acestuia.Dumitru Fărcaș a murit marți, 7 august, la vârsta de 80 de ani în urma unui infarct într-un spital din Cluj. (CITEȘTE ȘI: DUMITRU FĂRCAȘ A MURIT! INTERPRETUL DE MUZICĂ POPULARĂ AVEA 80 DE ANI)

“El nu pleacă dintre noi, doar dispare puțin. Îmi găsesc cu greu cuvintele pentru că doar acum câteva luni l-am sărbătorit împreună cu minunata lui fiică, cu familia și cu toți cei dragi într-un spectacol extraordinar la Casa de Cultură la 80 de ani și după aceea am avut o recepție la Casino care s-a întins până târziu în noapte și ne-a încântat inclusiv în acel moment cu inegalabilul lui taragot și cu capacitatea lui extraordinară de a simți românește. Muzica lui Dumitru Fărcaș este în ADN-ul fiecărui român. Nu se poate să nu vibrezi oriunde te-ai afla la Cluj, în Maramureș, în Canada, în SUA, în Hong Kong la extraordinara lui muzică, la talentul lui fără egal. Astăzi toți românii pierd un mare spirit, dar cu siguranță el va rămâne în eternitate în ADN-ul fiecărui român și să ne amintim de el așa cum îl știm fiecare, prin talent, prin muzică, prin capacitatea lui de a ne face să simțim românește și să vibrăm la muzica lui. Sincere condoleanțe familiei și e o pierdere pentru fiecare dintre noi. Nu mă așteptam. Tocmai a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Mai avea multe de arătat. Îmi amintesc că și la 75 de ani am avut ocazia să fiu alături de Dumitru Fărcaș când am dat și numele unei săli a Casei de Cultură a Studenților. A fost un moment special. Vom mai vorbi mult timp despre Dumitru Fărcaș. El nu dispare dintre noi, el doar dispare puțin. Va rămâne alături de noi prin muzica pe care a creat-o.”, a comentat Emil Boc marți dimineața la un post de radio.

Dumitru Fărcaș va fi înmormântat cu onoruri militare

Taragotistul Dumitru Fărcaş va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, în comuna sa natală Groşi, din judeţul Maramureş. Trupul neînsufleţit al artistului va fi depus într-un cavou construit în spatele casei părinteşti. Viceprimarul comunei Groşi, Gavril Ardusătan, a declarat că la înmormântare va avea loc şi un moment folcloric, cu cântece de jale în memoria lui Dumitru Fărcaş. (VEZI ȘI: DUMITRU FĂRCAȘ ȘI-AR FI PRESIMȚIT MOARTEA: ”A LUAT TARAGOTUL ȘI A ÎNCEPUT SĂ CÂNTE…”)

„Ceremonia religioasă amplă, Prohodul, va avea loc joi de la ora 11 la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, după care convoiul cu sicriul va fi transportat la Groşi, la casa părintească a lui Dumitru Fărcaş, unde va avea loc înmormântarea, cu onoruri militare şi vor fi trase salve de armă. Trupul neînsufleţit al acestuia va fi depus într-un cavou din spatele casei părinteşti, aceasta a fost dorinţa sa expresă. Va avea loc şi un moment folcloric de jale, cu taragotişti şi intrepreţi de muzică populară, în memoria lui Dumitru Fărcaş. Estimăm ca înmormântarea să aibă loc undeva în jurul orei 16”, a spus Ardusătan.

Potrivit acestuia, taragotistul a fost cetăţean de onoare al comunei Groşi, dar şi a judeţului Maramureş. Primăria Cluj-Napoca a anunţat că miercuri începând cu ora 14, la Casa de Cultură a Studenților, în Sala „Dumitru Fărcaș", toți cei care doresc pot să îi aducă un ultim omagiu taragostistului, iar joi, de la ora 11, tot la la Casa de Cultură a Studenților va avea loc ceremonialul religios.