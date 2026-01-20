Acasă » Știri » David Beckham, prima reacție după acuzațiile publice aduse de fiul său: ”Așa învață!”

De: Denisa Iordache 20/01/2026 | 21:24
Scandal în familia Beckham. Sursă: Profimedia

Scandal monstru în familia Beckham! Brooklyn, fiul lui David și al Victoriei, a făcut dezvăluiri spectaculoase despre ce se întâmplă, de fapt, în familia lor și le-a adus acuzații dure părinților lui. Toate detaliile în articol.

După o perioadă de timp în care au existat diferite zvonuri despre tensiunile din familia Beckham, Brooklyn s-a decis să spună adevărul și a șocat pe toată lumea. Brooklyn Beckhamm, fiul cel mare din familie, a vorbit despre motivele reale care stau la baza rupturii dintre el și părinții lui. Mesajul său postat pe rețelele de socializare a stârnit valuri în întreaga lume.

Scandal monstru în familia Beckham

Fiul lui David și al Victoriei Beckham susține că a fost sabotat de familia lui, iar tensiunile s-au amplificat atunci când acesta a făcut nunta cu actrița Nicola Peltz. Acesta a vrut să demonteze imaginea familiei perfecte și să arate realitatea. Potrivit unor surse apropiate familiei, tensiunile ar fi apărut încă de la începutul relației dintre Brooklyn și Nicola Peltz.

„Am ales să tac ani la rând și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private. Din păcate, părinții mei și oamenii din jurul lor au continuat să meargă în presă, iar asta nu mi-a mai lăsat nicio alternativă decât să vorbesc eu însumi și să spun adevărul despre măcar o parte dintre minciunile care au fost publicate.

Nu îmi doresc o reconciliere cu familia mea. Nu sunt controlat de nimeni, dimpotrivă, pentru prima dată în viața mea îmi apăr propriile alegeri.

De-a lungul întregii mele vieți, părinții mei au controlat narațiunea din presă despre familia noastră. Postările de fațadă din social media, evenimentele «perfecte» și relațiile lipsite de autenticitate au făcut parte din lumea în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria mască. Eu cred, însă, că adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a scris fiul lui David Beckham.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz Sursă: Profimedia
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz Sursă: Profimedia

Tânărul a vorbit despre cum David și Victoria Beckham ar fi încercat să îi distrugă relația cu soția lui. Mama lui ar fi încercat chiar să îi pună bețe în roate actriței cu puțin timp înainte de nuntă.

„Părinții mei au încercat constant să îmi distrugă relația, încă dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit niciodată. Mama mea a anulat, în ultimul moment, realizarea rochiei Nicolei, deși aceasta era extrem de entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să caute de urgență o altă rochie”, mai spune acesta.

De asemenea, el a spus cum părinții lui nu au fost de acord cu preluarea numelui „Beckham” de către Nicola Peltz, așa că l-ar fi constrâns să renunțe la el și să cedeze drepturile asupra identității sale publice.

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au pus presiune în mod repetat asupra mea și au încercat chiar să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. Insistau să semnez înainte de ziua nunții, pentru ca termenii acordului să intre imediat în vigoare. Refuzul meu a blocat banii pe care îi așteptau, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel.

În seara dinaintea nunții, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola «nu este sânge» și «nu este familie». Din momentul în care am început să îmi apăr poziția, am fost supus unor atacuri constante din partea părinților mei, atât în privat, cât și public, toate trimise presei la ordinul lor. Chiar și frații mei au fost împinși să mă atace pe rețelele sociale, pentru ca ulterior să mă blocheze complet, fără explicații, vara trecută.”, a mai spus Brooklyn.

Multe alte acuzații dure au fost aduse la adresa părinților lui în mesajul foarte lung. Într-un final, tânărul a mărturisit că s-a rupt definitiv de familia lui, iar presa internațională scrie că acesta ar accepta comunicare exclusivă prin avocați din partea lor.

David Beckham a refuzat inițial să ofere o reacție, dar mai apoi a spus în presă:

„(Copiii, n.r.) fac greşeli, dar copiilor le este permis să facă greşeli, acesta este modul în care învaţă”.

Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

×