David Popovici a câștigat o mică avere la Singapore. Câți bani i-a adus medalia de aur de la 200 de metri liber

David Popovici a reconfirmat statutul său de lider mondial în natație, câștigând medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație desfășurate la Singapore. Tânărul sportiv român a oferit o nouă demonstrație de forță și talent, adăugând un nou titlu important în palmaresul său impresionant.

Victoria de la Singapore reprezintă al doilea titlu mondial al lui Popovici în această probă, după cel obținut în 2022, la Budapesta. Pe lângă medaliile mondiale, David mai are în colecție și aurul olimpic, dar și titluri europene, consolidându-și astfel poziția printre cei mai valoroși înotători ai momentului.

Performanța din Singapore i-a adus nu doar recunoaștere internațională, ci și o recompensă financiară substanțială. Popovici va încasa în total 44.000 de dolari (aproximativ 38.000 de euro). Această sumă este compusă din 20.000 de dolari oferiți de World Aquatics (Federația Internațională de Înot), 12.000 de dolari de la Agenția Națională pentru Sport și alți 12.000 de dolari din partea clubului său, CS Dinamo București.

Podiumul de la 200 de metri liber a fost completat de americanul Luke Hobson și de japonezul Murasa Tatsuya, ambii fiind învinși de forma excelentă a românului.

Competiția de la Singapore nu s-a încheiat însă pentru David Popovici. Sportivul urmează să concureze în alte două probe importante: 100 de metri liber și 50 de metri liber. Calendarul său include, pe 30 iulie, seriile și semifinalele de la 100 m liber, cu finala programată pentru 31 iulie. În proba de 50 m liber, Popovici va concura în serii și semifinale pe 1 august, urmând ca finala să aibă loc pe 2 august.

„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta.

Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc. Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia acum o lună…”, a spus David Popovici.