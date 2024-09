David Popovici, licitație cu suflet! Renunță la echipament și construiește o casă pentru 11 copii

David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, își scoate la licitație echipamentul de premieră de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 pentru a construi o casă de vis pentru 11 copii cu nevoi speciale! Inițiativă a Fundației Hope and Homes for Children, al cărei ambasador este încă de anul trecut, de data aceasta David îi invită pe români să contribuie cu doar 50 de lei pentru a participa la o tragere la sorți unde a pus la bătaie chiar echipamentul pe care l-a purtat la ceremonia oficială. Iar povestea devine și mai captivantă: anul trecut, tot în urma unei licitații, o bunicuță a câștigat o întâlnire cu starul, iar acum este rândul altor inimi să se unească pentru o cauză nobilă. Alături de el, nume celebre precum Amalia Enache și Alexandru Tomescu își pun și ele amprenta în această misiune caritabilă!

David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, a anunțat că donează Fundației Hope and Homes for Children echipamentul purtat pe podium la Olimpiada de la Paris din acest an. Tricoul, bluza și pantalonii de trening, alături de încălțămintea sport, sunt obiectele personale pe care David le oferă cu scopul de a aduna 115.000 de euro din suma totală necesară construcției unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București. Echipamentul va fi expus pe perioada campaniei, timp de 10 zile, în cadrul AFI Cotroceni, la parter, în atriumul de la intrarea principală.

”Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium”

Oricine dorește să se alăture lui David este invitat să facă o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie (ambasadorpentruacasa.ro/david), în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2024. Câștigătorul echipamentului de premiere va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei, și va primi premiul chiar de la David Popovici.

”Emoția de a fi pe podium, la Jocurile Olimpice 2024, purtând cu mândrie tricolorul, va rămâne pentru totdeauna în inima mea. V-am simțit alături de mine și vă mulțumesc! Iar azi, îmi doresc din suflet să vă am din nou aproape pentru că, dincolo de victoriile care se măsoară în medalii, există alte bătălii – mai importante dar mai tăcute – care se văd rar, dar care au un impact uriaș.

Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium, pentru ca ei să crească într-un mediu cald și adaptat nevoilor lor. E nevoie de 11.500 de oameni buni care să doneze minim 50 de lei pentru ca noi, împreună, să strângem un sfert din banii necesari Hope and Homes for Children pentru a construi casa. În realitate, însă, eu cred că suntem mult mai mulți. Iar pentru asta, vă mulțumesc!”, a declarat David Popovici.

Este al treilea an consecutiv când marele campion se implică în licitațiile fundației, anul trecut devenind ambasadorul ei.

”David a acceptat fără să stea pe gânduri, are această dorință de a ajuta și de a face bine. El a fost la curent cu evoluția tuturor proiectelor în care s-a implicat până acum, chiar dacă nu a putut ajunge să vadă, de exemplu, casa construită în Suceava pentru o fostă sportivă diagnosticată cu o boală gravă ”, ne-a declarat Anca Frumușani-Coltuc, reprezentant al Fundației Hope and Homes for Children.

La prima lui licitație, David și-a donat casca și ochelarii de campion mondial pentru a ajuta o mamă, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, care suferă de o boală grea. În mai puțin de 30 de zile, acesta a adunat donații de peste 40.000 de euro, contribuind la construirea unei case în județul Suceava pentru fosta sportivă și cei trei copii ai ei.

Echipamentul a fost licitat, în 2022, de către o altă mamă din București, cu un fiu care îl aprecia pe sportiv.

Anul trecut, când David și-a scos la licitație ziua de naștere, o bunicuță din București a fost marea câștigătoare, după ce a făcut o donație din pensia ei, iar cadoul l-a oferit mai departe celor doi nepoți. Ea a venit cu cei mici la bazinul Dinamo, acolo unde se antrena David Popovici.

”A fost emotionant pentru copii, pentru că și ei făceau înot și îl admirau enorm pe David”, ne-a mai declarat Anca Frumușani-Coltuc.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie.

Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 70 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.300 de copii scoși din orfelinate și aproape 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

