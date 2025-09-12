David Pușcaș își vinde lucrurile ca să-și plătească chiria. Câți lei cere pentru un ghiozdan: ”Vă las și un autograf”

David Pușcaș, cunoscut publicului ca fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Tânărul a recunoscut în mai multe rânduri că veniturile sale nu îi asigură în totalitate cheltuielile lunare, iar în prezent se vede nevoit să găsească soluții rapide pentru a-și acoperi chiria și costurile de întreținere.

Deși are o activitate constantă pe rețelele de socializare și este prezent frecvent în emisiuni TV, aceste apariții nu par să fie suficiente pentru a-i asigura un trai stabil. O mare parte din resursele sale financiare provin din interacțiunea cu fanii pe platforme precum TikTok, unde comunitatea îl sprijină prin diferite modalități. Totuși, aceste contribuții nu acoperă întotdeauna nevoile imediate, motiv pentru care tânărul a decis să recurgă la o soluție mai puțin obișnuită: vânzarea unor obiecte personale.

David Pușcaș a rămas falit?

Printre lucrurile scoase la vânzare se numără un ghiozdan pe care David îl păstrase de mai mulți ani. Obiectul are o valoare sentimentală pentru el, fiind cumpărat în perioada în care avea un loc de muncă stabil. Deși nu a fost folosit niciodată, ghiozdanul a fost păstrat într-o stare bună și acum reprezintă pentru tânăr o șansă de a obține suma necesară pentru a-și plăti datoriile curente.

Prețul stabilit pentru acest articol este de 250 de lei, iar anunțul a fost promovat chiar pe contul său de TikTok. David și-a încurajat urmăritorii să îl contacteze, menționând că tranzacția ar fi mai ușor de realizat în București, acolo unde locuiește. În același timp, el a încercat să își convingă publicul de utilitatea ghiozdanului, prezentându-l ca fiind încăpător, practic și potrivit pentru adolescenți sau chiar pentru elevii pasionați de arte.

Situația lui David Pușcaș nu este una singulară în rândul tinerilor care își construiesc veniturile mai ales din expunerea online. Deși influența pe rețelele sociale poate aduce beneficii financiare importante pentru unii, realitatea arată că nu toți reușesc să își asigure un trai stabil doar din activitatea digitală. În cazul său, deși beneficiază de notorietatea asociată numelui Luminiței Anghel și de atenția mediatică, presiunea financiară a devenit o provocare constantă.

“Hei, Rontzi mei! Sunt bișnițarul vostru, David Pușcaș, și vreau să vă anunț că vând un ghiozdan nou-nouț, 250 de lei. Are o poveste și interesantă, pentru că l-am cumpărat când lucram ca ajutor de barman, din tips. E nou-nouț, nu l-am purtat niciodată, are catifea pe spate, după cum bine vedeți, aici are buzunar mare, este încăpător, e un ghiozdan mare. Dacă am mămici în comentarii, știți ce zic, o mămică pentru adolescent ei sau pentru adolescent, nu contează, e foarte universal. Dacă am o mămică cu copil adolescent la arte, este absolut minunat. Uitați cum se vede și în spate. Este exact ghiozdanul perfect pentru a te întoarce la școală. (…) 250 de lei! Mâine trebuie să plătesc chiria și întreținerea, am dat deja 10 milioane la chirie și mai trebuie să strâng 400 de lei și mă gândeam la acest ghiozdan să vi-l vând, de asemenea, nu îl trimit, dar dacă am din București, mi-ar fi ușor. Deci dacă am vreo mămică din București, pentru adolescent și vă las și cu un autograf din partea băiatului vostru, David Pușcaș! (…) Strângem 400 de lei, 250 de lei din ghiozdan, vedem restul din ce îi facem.”, a transmis tânărul în videoclipul postat pe TikTok.

CITEȘTE ȘI: David Pușcaș, decizie de ultimă oră! Vrea să-și cunoască mama biologică: ”Acum am aflat, la 28 de ani, că nu sunt din București”