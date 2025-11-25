De-a râsu’-plânsu’! Luca, un băiat de 15 ani, a fost dat dispărut! Unde a fost găsit, la scurt timp după ce a fost dat în urmărire

Preda Alexandru Luca – în vârstă de 15 ani – a fost dat în urmărire națională după ce pe data de 21 noiembrie a plecat de acasă și nu a mai revenit. Unde a fost găsit minorul, de fapt. Nimeni nu se aștepta.

Știre inițială: În data de 21 noiembrie 2025, Preda Alexandru a plecat de acasă, din comuna Gălățeni, județul Teleorman, și nimeni nu a mai știut de el. Mama minorului a fost cea care a mers la poliție să anunțe dispariția fiului ei.

Unde a fost găsit Luca după ce a fost dat dispărut

„La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi, de către o femeie, despre faptul că, la data de 21 noiembrie a.c., Preda Alexandru Luca, de 15 ani, domiciliat în comuna Gălăteni, judeţul Teleorman, a plecat voluntar de la domiciliu şi până în prezent nu a revenit. (…) Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a minorului, acesta fiind dat în urmărire la nivel naţional. La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantaloni de trening, bluză roșie, geacă neagră și era încălțat cu adidași roșii”, a informat, anterior, IPJ Teleorman.

După ce minorul de 15 ani a fost dat în urmărire generală, la câteva ore distanță, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) a anunțat că băiatul a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova.

Un echipaj al jandarmeriei doljene l-a observat pe tânăr singur și dezorientat. Băiatul a fost legitimat, iar în urma verificărilor s-a constatat că figura ca persoană dispărută. Preda Alexandru Luca a fost dus în siguranță la Secția de Poliție competentă teritorial, acolo unde a fost preluat de mama lui.

