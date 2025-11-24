Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”

Un cuplu a fost victima unui jaf neobișnuit. Cei doi au fost păcăliți de un șofer ce pretindea că mașina i s-a defectat. Cuplul a oprit pentru a îi oferi o mână de ajutor, însă s-au ales cu mașina furată. Hoțul a demarat în trombă și a furat mașina, cu tot cu femeie în ea. Ce s-a întâmplat la câteva minute după?

Un cuplu german a fost victima unui jaf îndrăzneț în timp ce încerca să ajute un șofer maghiar într-o presupusă pană de motor. Hoțul a lăsat baltă mașina lui, tot furată, și a fugit cu cea a cuplului, cu tot cu soția lui Rainer Schanz, Kerstin, înăuntru.

I-a furat mașina cu tot cu soție în ea

Rainer Schanz (55 de ani) și soția sa Kerstin (56 de ani) au oprit pentru a ajuta un șofer aparent blocat pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat lângă Gerlachshausen, un cartier din Schwarzach am Main. Cuplul l-a găsit pe maghiar stând neajutorat pe marginea drumului de țară și înfășurat într-o pătură.

Rainer Schanz a vrut să ofere o mână de ajutor, așa că a coborât din mașina lui și a mers spre cea a maghiarului.

„Am vrut să văd dacă mașina pornește”, a spus Rainer.

În timp ce verifica motorul vehiculului aparent defect, propria mașină a trecut pe lângă el, condus de străinul pe care încercase să-l ajute. Mai mult, Kerstin încă se afla pe scaunul pasagerului. Astfel, Rainer a privit neputincios cum mașina dar și soția sa au dispărut.

„M-am gândit doar: Ce se întâmplă acum?”, a mai spus Rainer.

Kerstin a fost în stare de șoc când s-a văzut răpită cu tot cu mașină. Femeia a încercată să scape, însă nu a avut nicio șansă.

„Am vrut să sar, dar accelerat atât de repede!”, a mărturisit Kerstin.

Calvarul lui Kerstin s-a încheiat după aproximativ 10 kilometri. Hoțul de mașini s-a oprit pur și simplu și a lăsat-o să coboare la periferia orașului Kitzingen. O mașină de patrulare, alertată de soțul lui Kerstin, a recunoscut-o pe femeie pe marginea drumului și a recuperat-o. Ulterior, hoțul a condus mașina furată până în Polonia, unde a abandonat-o și s-a făcut nevăzut.

