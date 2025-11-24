Acasă » Știri » Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”

Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 10:36
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”
I-a furat mașina cu tot cu soție în ea /Foto: Pixabay

Un cuplu a fost victima unui jaf neobișnuit. Cei doi au fost păcăliți de un șofer ce pretindea că mașina i s-a defectat. Cuplul a oprit pentru a îi oferi o mână de ajutor, însă s-au ales cu mașina furată. Hoțul a demarat în trombă și a furat mașina, cu tot cu femeie în ea. Ce s-a întâmplat la câteva minute după?

Un cuplu german a fost victima unui jaf îndrăzneț în timp ce încerca să ajute un șofer maghiar într-o presupusă pană de motor. Hoțul a lăsat baltă mașina lui, tot furată, și a fugit cu cea a cuplului, cu tot cu soția lui Rainer Schanz, Kerstin, înăuntru.

I-a furat mașina cu tot cu soție în ea

Rainer Schanz (55 de ani) și soția sa Kerstin (56 de ani) au oprit pentru a ajuta un șofer aparent blocat pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat lângă Gerlachshausen, un cartier din Schwarzach am Main. Cuplul l-a găsit pe maghiar stând neajutorat pe marginea drumului de țară și înfășurat într-o pătură.

Rainer Schanz a vrut să ofere o mână de ajutor, așa că a coborât din mașina lui și a mers spre cea a maghiarului.

„Am vrut să văd dacă mașina pornește”, a spus Rainer.

Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În timp ce verifica motorul vehiculului aparent defect, propria mașină a trecut pe lângă el, condus de străinul pe care încercase să-l ajute. Mai mult, Kerstin încă se afla pe scaunul pasagerului. Astfel, Rainer a privit neputincios cum mașina dar și soția sa au dispărut.

„M-am gândit doar: Ce se întâmplă acum?”, a mai spus Rainer.

Kerstin a fost în stare de șoc când s-a văzut răpită cu tot cu mașină. Femeia a încercată să scape, însă nu a avut nicio șansă.

„Am vrut să sar, dar accelerat atât de repede!”, a mărturisit Kerstin.

Calvarul lui Kerstin s-a încheiat după aproximativ 10 kilometri. Hoțul de mașini s-a oprit pur și simplu și a lăsat-o să coboare la periferia orașului Kitzingen. O mașină de patrulare, alertată de soțul lui Kerstin, a recunoscut-o pe femeie pe marginea drumului și a recuperat-o. Ulterior, hoțul a condus mașina furată până în Polonia, unde a abandonat-o și s-a făcut nevăzut.

Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni

‘Escrocul de pe Tinder’ Simon Leviev este liber! A dat zeci de țepe, dar nu va răspunde legal. Care e motivul

Tags:
Iți recomandăm
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Știri
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta
Showbiz internațional
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se…
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră
Mediafax
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale...
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Mediafax
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul ...
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o ...
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o nouă relație
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”
Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”
Vezi toate știrile
×