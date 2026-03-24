De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea și violența”

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 17:42
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? N-aș ierta niciodată infidelitatea și violența
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira /Foto: Social media

Seria divorțurilor din showbiz continuă, iar cei care merg pe drumuri separate de această dată sunt Codruța Filip și Valentin Sanfira. Cei doi au anunțat separarea, iar vestea a venit ca un șoc pentru fanii lor, căci lucrurile păreau că merg foarte bine între cei doi soți. Care sunt motivele pentru care s-ar fi ajuns la divorț?

Codruța Filip și Valentin Sanfira formau unul dintre cuplurile solide de pe scena mondenă. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.

De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?

Codruța Filip este cea care a făcut anunțul separării și se pare că ea și Valentin Sanfira nu mai formează un cuplu încă de la începutul anului. Vedeta a făcut și primele declarații despre divorț, însă s-a ferit să vorbească despre motivele ce au condus la acest deznodământ

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt.

Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, pentru CANCAN.RO.

Deși acum s-a ferit să vorbească despre motivele divorțului, în anul 2023, la doar un an de la căsătorie, Codruța Filip spunea clar care sunt cele trei motive care ar face-o să ajungă la un divorț. La vreme respectivă, vedeta declara că nu ar putea ierta niciodată infidelitatea, violența sau lipsa armoniei în cuplu.

„N-aș ierta niciodată infidelitatea, violența. Și probabil n-aș trece cu vederea dacă la un moment dat nu ne-am mai înțelege deloc”, declara Codruța Filip, la vremea respectivă.

Nu știm dacă unul dintre aceste motive a condus acum la divorț. Însă, cert este că poveste celor doi a ajuns la final și rămâne de văzut dacă aceștia o să vorbească și despre motivele separării.

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Știri
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian…
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
BANC | „Sunt super bine și fericit”
BANC | „Sunt super bine și fericit”
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă ...
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă care a răpus-o
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Vezi toate știrile