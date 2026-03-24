De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea și violența”

Seria divorțurilor din showbiz continuă, iar cei care merg pe drumuri separate de această dată sunt Codruța Filip și Valentin Sanfira. Cei doi au anunțat separarea, iar vestea a venit ca un șoc pentru fanii lor, căci lucrurile păreau că merg foarte bine între cei doi soți. Care sunt motivele pentru care s-ar fi ajuns la divorț?

Codruța Filip și Valentin Sanfira formau unul dintre cuplurile solide de pe scena mondenă. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.

De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?

Codruța Filip este cea care a făcut anunțul separării și se pare că ea și Valentin Sanfira nu mai formează un cuplu încă de la începutul anului. Vedeta a făcut și primele declarații despre divorț, însă s-a ferit să vorbească despre motivele ce au condus la acest deznodământ

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, pentru CANCAN.RO.

Deși acum s-a ferit să vorbească despre motivele divorțului, în anul 2023, la doar un an de la căsătorie, Codruța Filip spunea clar care sunt cele trei motive care ar face-o să ajungă la un divorț. La vreme respectivă, vedeta declara că nu ar putea ierta niciodată infidelitatea, violența sau lipsa armoniei în cuplu.

„N-aș ierta niciodată infidelitatea, violența. Și probabil n-aș trece cu vederea dacă la un moment dat nu ne-am mai înțelege deloc”, declara Codruța Filip, la vremea respectivă.

Nu știm dacă unul dintre aceste motive a condus acum la divorț. Însă, cert este că poveste celor doi a ajuns la final și rămâne de văzut dacă aceștia o să vorbească și despre motivele separării.

