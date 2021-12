Problemele de sănătate nu-i dau pace Ancăi Serea! Prezentatoarea TV s-a simțit rău și a avut nevoie de ajutorul soțului ei, Adi Sînă, pentru a ajunge la spital. CANCAN NEWS are toate detaliile!

Starea de sănătate a Ancăi Serea a fost dintotdeauna un subiect sensibil. Prezentatoarea TV ajunge, la un anumit interval de timp, pe mâinile medicilor și, chiar dacă analizele nu sunt îngrijorătoare, corpul brunetei pare să cedeze. Așa s-a întâmplat și acum, când a avut nevoie de ajutorul lui Adi Sînă pentru a se da jos din pat și a se îmbrăca. Ulterior, a mers la un control, unde medicii i-au făcut mai multe investigații.

(NU RATA: ANCA SEREA, PREGĂTITĂ SĂ DEVINĂ MAMĂ PENTRU A 7-A OARĂ)

“Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine, cu excepția somnului!”, a povestit Anca Serea pe Instagram.

(VEZI ȘI: NICOLE CHERRY FACE DECLARAȚII DESPRE NUNTĂ ȘI VENIREA PE LUME A FETIȚEI)

