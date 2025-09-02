De ce Insula Iubirii este o emisiune greu de realizat. Radu Vâlcan: „Fiecare ceremonie a focului finală are parte de...”

Insula Iubirii este emisiunea momentului și a câștigat o țară întreagă prin intriga și emoțiile pe care le livrează. Totuși, un astfel de proiect de amploare necesită multă muncă, iar Radu Vâlcan a făcut mărturisit lucruri neștiute de public.

Emisiunea Insula Iubirii de pe Antena 1 rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, atrăgând atenția nu doar prin trădările pe bandă rulantă din cupluri, ci și prin controversele apărute în jurul participanților. Totuși, în spatele edițiilor care au cucerit o țară întreagă se află multă muncă, stres și emoție.

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre culisele emisiunii

Radu Vâlcan a făcut mărturisiri despre cât îi este de greu să se adapteze la viața din Thailanda, despre munca depusă și despre întreaga echipă care stă în spatele acestui proiect și contribuie la reușita lui. Pe micile ecrane apar doar părțile importante, iar oamenii au impresia că totul durează foarte puțin, dar de fapt este vorba de filmări lungi și pline de tensiune.

„Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot. Fiecare bonfire, ceremonie a focului finală are parte de multe ore. Acolo ne înarmăm cu răbdare, cu nervi, pentru că nu numai pentru mine, pentru toată lumea este foarte greu. Gândește-te că eu cumva stau pe buturugă, dar sunt colegii mei din spate și din lateral, cameramanii, care stau în picioare atâtea și atâtea ore. Apropo de ei, de echipa care nu se vede, oamenii nu știu, dar este o muncă absolut incredibilă. Este o muncă asiduă, este o muncă de nedescris, iar eu de fiecare dată simt nevoia să le mulțumesc. Fără acei oameni din spate, fără niște oameni care să te țină în momentul în care tu te clatini nimic nu ar fi posibil. În orice domeniu”, a mărturisit Radu Vâlcan pentru libertatea.ro.

