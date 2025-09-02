Acasă » Exclusiv » Am aflat cum pleacă Bianca și Marian de pe Insulă! Bruneta a ruinat planurile producătorilor în ultimul ceas! Mattia, refuzatul de serviciu!

Am aflat cum pleacă Bianca și Marian de pe Insulă! Bruneta a ruinat planurile producătorilor în ultimul ceas! Mattia, refuzatul de serviciu!

02/09/2025
După ce v-am dezvăluit că Ella și Andrei pleacă de pe Insula alături de ispitele Teo și Andrușca și renunță la nunta programată în septembrie, acum vă spunem ce se petrece și cu Bianca și Marian! CANCAN.RO a aflat cum decid cei doi să părăsească Thailanda, după ce bruneta s-a apropiat destul de mult de italianul Mattia.

Insula Iubirii este pe sfârșite, iar cuplurile trebuie să ia cea mai importantă decizie din emisiune: cum vor pleca, împreună, separat sau cu ispitele. CANCAN.RO v-a dezvăluit deja că Ella va părăsi show-ul alături de Teo, iar iubitul ei, Andrei, alături de Andrușca, ispita cu care s-a și iubit în toaletă fix înainte de bonfire-ul final. Deși aveau nunta programată toamna aceasta, ambii tineri au picat testul iubirii, iar logodna lor s-a dus pe apa sâmbetei după doar 21 de zile în emisiunea Antenei 1.

Acum, vă spunem ce se va întâmpla și cu Bianca și Marian! În cadrul formatului, bruneta s-a apropiat destul de mult de Mattia, alături de care a petrecut ore întregi pe plajă. La final însă, italianul i-a spus că trebuie să îl sărute dacă vrea să meargă cu ea la dream date. Concurenta nu a dorit să recurgă la un asemenea gest, așa că ispita a refuzat categoric să meargă cu ea la o ultimă întâlnire pe Insulă.

La polul opus însă, Marian a avut parte de un dream date cu Teodora, însă nu s-a întâmplat absolut nimic interesant sau notabil între ei.

Bianca și Marian, cel mai urmărit cuplu de la Insula Iubirii / Sursa foto: Antena 1

Cum pleacă Bianca și Marian de pe Insula Iubirii

După această întâlnire cu ispita, Marian se reîntâlnește cu Bianca. La bonfire-ul final, cei doi revăd imaginile, iar spiritele se încing puțin. Surpriza serii este, însă, Mattia, care este chemat să asiste la acest moment și care o încurajează pe brunetă să nu se rușineze de ipostazele în care au fost surprinși pe plajă. Ulterior, ispita este exclusă, iar Radu Vâlcan rămâne alături de cei doi concurenți.

Întrebată cum vrea să plece de pe Insulă, Bianca spune că vrea să plece… singură! Probabil prea rușinată de situațiile în care s-a pus de una singură alături de ispită, tânăra a considerat că ar fi mai onorabil din partea ei să plece fără Marian. După dezamăgirile la care l-a supus pe acesta la televizor și după reproșurile primite din partea lui, participanta a vrut să părăsească Insula drept o femeie singură.

După decizia acesteia, producția l-a scos pe Marian din schemă, iar la bonfire-ul final a revenit Mattia. Poate, poate, Bianca îi va oferi acestuia sărutul mult visat și va decide să părăsească show-ul Antenei 1 alături de el. N-a fost cu noroc nici de această dată, spre frustrarea producătorilor cărora nu le-a ieșit pasența! Deși a hotărât să plece fără Marian, Bianca tot nu a vrut să dea curs condiției ispitei, așa că alegerea ei a fost aceeași până la final: va pleca singură de pe Insula Iubirii!

Nu va sta single prea mult timp însă, căci, aparent, după reîntoarcea în România, cei doi s-au împăcat. În ciuda imaginilor din emisiune, Bianca și Marian au decis să mai dea o șansă iubirii lor. Vorba aceea: cine iubește… nu lasă!

CANCAN.RO i-a surprins pe aceștia, în exclusivitate, fix în fața blocului în care locuiesc. Dovadă că încă formează un cuplu, Bianca l-a sărutat pe partenerul său cu muult, mult drag! Vedeți totul AICI.

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți și vechile ispite vin să comenteze noul sezon. Așadar, nu ratați cel mai recent episod de AICI.

Mattia, refuzat până în ultimul ceas de către Bianca. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!

